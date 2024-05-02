00:00 Тревога мая
1:35 Подоплека турне Си по Европе
3:45 Кольца АУКУС и Шелковый путь
4:46 Клиенты Китая
5:30 Разговаривать с Шольцом бессмысленно
6:50 Балканский интерес
9:20 Важность Макрона. Африканский уран
11:30 Градус спроса европейцев
15:00 Зоны дестабилизации на Шелковом пути
17:15 Военная логика Си Цзиньпина
19:20 Война до Победы
20:45 Атака китайского корабля
21:50 Лицензии российским банкам
23:22 Триллион якобы на Украину
24:27 Миссия невыполнима
27:23 Война оказалась ДРУГОЙ
28:40 Мрак заявлений Остина
31:17 План США по Украине. Подмена ВЫВЕСКИ
33:01 ВОЗ заставит ЗАБЫТЬ о войне
35:41 Разведка Ватикана
37:00 Пандемическое соглашение
39:07 Выставка на Поклонной горе
41:45 Это НЕ ПО-НАШЕМУ!
43:30 Глобальный катаклизм
44:20 Людской ХВОРОСТ. Азбука колониализма
46:30 Высылка украинских мужчин. Польша раскорячена
47:50 Внешняя ЗЛАЯ воля
48:38 Проклятие украинского паспорта
50:05 Женская мобилизация. Правил НЕТ
52:55 Ради ЧЕГО? Лицемерные цели