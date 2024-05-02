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Сьогодні, 10:00

Команда "ЦИЦ!": у червні світ ЗАБУДЕ про війну - Пасков. Клин Китаю. Крах Європи та лицемірні цілі США

Категорія: Новини / Авторська колонка


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00:00 Тревога мая

1:35 Подоплека турне Си по Европе

3:45 Кольца АУКУС и Шелковый путь

4:46 Клиенты Китая

5:30 Разговаривать с Шольцом бессмысленно

6:50 Балканский интерес

9:20 Важность Макрона. Африканский уран

11:30 Градус спроса европейцев

15:00 Зоны дестабилизации на Шелковом пути

17:15 Военная логика Си Цзиньпина

19:20 Война до Победы

20:45 Атака китайского корабля

21:50 Лицензии российским банкам

23:22 Триллион якобы на Украину

24:27 Миссия невыполнима

27:23 Война оказалась ДРУГОЙ

28:40 Мрак заявлений Остина

31:17 План США по Украине. Подмена ВЫВЕСКИ

33:01 ВОЗ заставит ЗАБЫТЬ о войне

35:41 Разведка Ватикана

37:00 Пандемическое соглашение

39:07 Выставка на Поклонной горе

41:45 Это НЕ ПО-НАШЕМУ!

43:30 Глобальный катаклизм

44:20 Людской ХВОРОСТ. Азбука колониализма

46:30 Высылка украинских мужчин. Польша раскорячена

47:50 Внешняя ЗЛАЯ воля

48:38 Проклятие украинского паспорта

50:05 Женская мобилизация. Правил НЕТ

52:55 Ради ЧЕГО? Лицемерные цели




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