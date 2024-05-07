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Розв`язання питання Придністров'я військовим шляхом: Санду прокоментувала "пропозицію" України

Категорія: Новини / Політика

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Украина никогда не предлагала Молдове решать проблему Приднестровья военным путем. Об этом президент Республики Молдова Майя Санду заявила в интервью российскому журналисту Юрию Дудю, опубликованном во вторник, 7 мая, пишет Фокус.

Глава государства отметила, что звучали лишь отдельные заявления в СМИ, однако официальные лица Киева не выходили на руководство Молдовы с таким предложением.

"Никогда не было никаких официальных заявлений. Мы читали только то, что некоторые люди говорили в СМИ. Официально, со всей ответственностью говорю, никогда не было такого предложения. И неофициально таких предложений не поступало", — заявила Санду.

"Мы всегда говорили, что для нас решение приднестровского конфликта возможно только мирным путем. Военным путем мы не согласимся на это, только мирным, для нас очень важен мир", — заявила Санду.

Санду также отреагировала на слухи о возможной попытке Украины захватить склад российских боеприпасов в селе Колбасна, которое находится на территории контролируемой РФ так называемой "Приднестровской Молдавской Республики" (ПМР). Она заявила, что нет оснований верить в такие сценарии.

"Нет таких разговоров, чтобы Украина получила доступ (к складу. — прим. Ред.) потому что Украина уважает нашу территориальную целостность", — подчеркнула Санду.

Напомним, 28 февраля в Приднестровье состоялся съезд депутатов всех уровней. Власти непризнанной республики заявили, что Молдова якобы наносит "катастрофический" удар по экономике Тирасполя. Местные депутаты обратились в Совет федерации и Госдуму России с просьбой реализовать меры по защите так называемой "ПМР" в условиях "усиления давления Молдовы".




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