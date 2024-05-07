Украина никогда не предлагала Молдове решать проблему Приднестровья военным путем. Об этом президент Республики Молдова Майя Санду заявила в интервью российскому журналисту Юрию Дудю, опубликованном во вторник, 7 мая, пишет Фокус.

Глава государства отметила, что звучали лишь отдельные заявления в СМИ, однако официальные лица Киева не выходили на руководство Молдовы с таким предложением.

"Никогда не было никаких официальных заявлений. Мы читали только то, что некоторые люди говорили в СМИ. Официально, со всей ответственностью говорю, никогда не было такого предложения. И неофициально таких предложений не поступало", — заявила Санду.

Президент подчеркнула, что Молдова не рассматривает варианты решения приднестровского вопроса военным путем.

"Мы всегда говорили, что для нас решение приднестровского конфликта возможно только мирным путем. Военным путем мы не согласимся на это, только мирным, для нас очень важен мир", — заявила Санду.

Санду также отреагировала на слухи о возможной попытке Украины захватить склад российских боеприпасов в селе Колбасна, которое находится на территории контролируемой РФ так называемой "Приднестровской Молдавской Республики" (ПМР). Она заявила, что нет оснований верить в такие сценарии.

"Нет таких разговоров, чтобы Украина получила доступ (к складу. — прим. Ред.) потому что Украина уважает нашу территориальную целостность", — подчеркнула Санду.

При этом Санду отметила, что в первый день президентского мандата она обратилась в Россию с просьбой уничтожить данный склад, однако стороны не пришли к конкретному соглашению. Глава государства отмечает, что конституционные власти Молдовы не имеют доступа к этому складу и точно не знают, что там находится.

Напомним, 28 февраля в Приднестровье состоялся съезд депутатов всех уровней. Власти непризнанной республики заявили, что Молдова якобы наносит "катастрофический" удар по экономике Тирасполя. Местные депутаты обратились в Совет федерации и Госдуму России с просьбой реализовать меры по защите так называемой "ПМР" в условиях "усиления давления Молдовы".