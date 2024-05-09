НАТО крайне конфиденциально и неофициально определило, по крайней мере, две "красные линии", по которым возможно прямое вмешательство Альянса в войну в Украине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Repubblica.

Как подчеркивает издание, на данный момент нет оперативных планов, предусматривающих отправку войск в Украину, а описанные "красные линии" следует рассматривать только в качестве оценки возможных планов на случай чрезвычайных ситуаций, например, вовлечения в войну в Украине третьих сторон.

Первая "красная линия"

Первая "красная линия" сосредоточена на варианте прямого или опосредованного участия третьей стороны, например в случае возможного прорыва на северо-западе Украины. Как пишет издание, "это создало бы коридор между Украиной и Беларусью".

"Тактический вариант недавно признан вероятным несколькими аналитиками союзников. Тогда Минск был бы непосредственно включен в войну. Его войска и арсенал имели бы решающее значение для Москвы. И это обстоятельство могло только активизировать оборону в пользу Украины", - говорится в статье.

Вторая "красная линия"

Она касается военной провокации против Прибалтики или Польши или целенаправленного нападения на Молдову.

"Это не обязательно вторжение, которое может произойти после наступления на Одессу, но просто военный удар, чтобы проверить реакцию Запада", - отмечают журналисты.

В частности, это может быть попыткой проверить способность НАТО реагировать "в фазе возможной неразберихи". Здесь подразумевается, как говорится в статье, сезон выборов в Европе и США, который "может заставить Кремль подумать, что НАТО отвлекается, однако Альянс не захочет мириться с такой агрессией".

НАТО и война в Украине

В начале апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг не исключил, что война в Украине может длиться годами.

При этом, по его словам, есть два сценария - союзники по НАТО могут предоставить свою помощь Украине и ВСУ смогут вернуть себе больше территории, в противном случае "ситуация в Украине может стать еще более опасной".

В свою очередь, в ГУР назвали сроки, за которые Россия может захватить страны Балтии. По мнению представителя украинской разведки Вадима Скибицкого, для этого российской армии хватит и недели. А вот на реакцию НАТО уйдет целая декада.

Источник РБК-Украина в Telegram.