Рынку международных автоперевозок в Украине грозит остановка, поскольку бронь от мобилизации имеют менее 5% водителей международных рейсов, а остальные отказываются выезжать.

Об этом сообщил вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Украины Владимир Балин, пишет "Укринформ".

"В последнее время мы видим тенденцию к сокращению количества грузового транспорта в международном направлении. Водители отказываются выходить в рейсы, потому что боятся, что их остановят на пунктах пропуска, а такие случаи уже есть, или, пересекая границу, бросают транспортные средства, груз и не возвращаются в Украину", - отметил Балин.

Он считает, что такая ситуация уже в скором времени может привести к определенному коллапсу не только транспортной отрасли в Украине, но и в экономике в целом, если не будет создана прозрачная и понятная система бронирования.

Кроме того, в АсМАП прогнозируют усложнение ситуации с 18 мая, когда вступит в силу новый закон о мобилизации.

"Пока к нам поступает информация, что якобы пограничники на пунктах пропуска уже предупреждают водителей, что с 18 мая без отметки в учетных документах они не будут их выпускать за границу. На сегодняшний день таких указаний нет, но мы все понимаем, что с 18 мая у пограничников появится право потребовать эти документы у любого человека", - подчеркнул руководитель АсМАП.

По словам Балина, существующая система бронирования не учитывает того факта, что подавляющее число предприятий имеют статус малых и средних, в них работают многие ФЛПы. В то время как постановление Кабинета министров №76 о бронировании военнообязанных во время военного положения не регулирует вопрос предоставления брони именно для физических лиц предпринимателей.

Балин сообщил, что по состоянию на 6 мая в Министерство по развитию общин, территорий и инфраструктуры обратилось 18 компаний, из которых статус критически важного получили только 5. По оценкам участников рынка автоперевозок, бронь от мобилизации имеют где-то менее 5% работников отрасли.

"Я не думаю, что по нашему рынку статус критичности смогут получить более 10% компаний. Слишком сложны критерии, которым нужно отвечать. Но нам нужно отыскать с государством баланс в потребностях для ВСУ, для экономики, в частности для автомобильного транспорта, который с начала войны обеспечил огромный объем экспортно-импортных операций из-за закрытия портов", – сказал Балин.

Напомним, Правительство продлило на один месяц сроки действия отсрочок от призыва на военную службу во время мобилизации, предоставленных Минэкономики военнообязанным работникам отдельных предприятий и организаций согласно постановлению КМУ №76.

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