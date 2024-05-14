Рынку международных автоперевозок в Украине грозит остановка, поскольку бронь от мобилизации имеют менее 5% водителей международных рейсов, а остальные отказываются выезжать.
Об этом сообщил вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Украины Владимир Балин, пишет "Укринформ".
Он считает, что такая ситуация уже в скором времени может привести к определенному коллапсу не только транспортной отрасли в Украине, но и в экономике в целом, если не будет создана прозрачная и понятная система бронирования.
Кроме того, в АсМАП прогнозируют усложнение ситуации с 18 мая, когда вступит в силу новый закон о мобилизации.
По словам Балина, существующая система бронирования не учитывает того факта, что подавляющее число предприятий имеют статус малых и средних, в них работают многие ФЛПы. В то время как постановление Кабинета министров №76 о бронировании военнообязанных во время военного положения не регулирует вопрос предоставления брони именно для физических лиц предпринимателей.
Балин сообщил, что по состоянию на 6 мая в Министерство по развитию общин, территорий и инфраструктуры обратилось 18 компаний, из которых статус критически важного получили только 5. По оценкам участников рынка автоперевозок, бронь от мобилизации имеют где-то менее 5% работников отрасли.
Напомним, Правительство продлило на один месяц сроки действия отсрочок от призыва на военную службу во время мобилизации, предоставленных Минэкономики военнообязанным работникам отдельных предприятий и организаций согласно постановлению КМУ №76.