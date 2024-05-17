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Сьогодні, 16:00

Путін: планів брати Харків сьогодні немає

Категорія: Новини / Політика

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Наступление на харьковском направлении – это попытка создать буферную зону, планов брать Харьков на сегодняшний день у России нет. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Харбине.

По словам Путина, военные действия России на харьковском направлении – это вина властей Украины, потому что те обстреливают жилые кварталы приграничных территорий, в том числе Белгород.

"Ну там же гражданские люди гибнут. Всё же очевидно. Стреляют прямо по центру города, по жилым кварталам", – утверждает Путин.

В последние месяцы Белгородская область ежедневно подвергается атакам. Губернатор региона Вячеслав Гладков неоднократно писал об "отражении украинских атак", в результате чего возникали пожары, а мирные жители получали ранения. При этом, как выяснил телеграм-канал Astra, только в мае российские самолёты уронили более десяти авиабомб на Белгородскую область – есть пострадавшие и разрушения.

Украина не комментирует ежедневные сообщения Минобороны об атаках на российские регионы.

Белгородская область и другие приграничные российские регионы стали подвергаться обстрелам после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Беспилотники регулярно атакуют российские нефтеперерабатывающие заводы. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию The Washington Post заявлял, что Киев может предотвратить российские атаки на свою энергосистему, только заставив Россию заплатить аналогичную цену.

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