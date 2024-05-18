1:11 - В весенний период воскресения природы, ее оживления и расцвета, - православные христиане 5-го мая встретили праздник, несущий в названии самое главное Воскресение, самую главную победу— праздник Пасхи, Светлого Христова Воскресения. Воскрес Христос, и пали демоны! Воскрес Христос, и радуются ангелы! Воскрес Христос, и торжествует жизнь! 5-го мая, в праздник Светлого Христова Воскресения, Высокопреосвященнейший митрополит Одесский и Измаильский Агафангел возглавил торжественное богослужение в Свято-Успенском кафедральном соборе.

3:35 - На Светлой Седмице соборные пасхальные богослужения в Одесской епархии возглавил Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский. 6-го мая, в Светлый Понедельник, правящий архиерей Одесской епархии Владыка Агафангел возглавил праздничную Божественную литургию в Свято-Троицком соборе Одессы.

4:38 - 7-го мая, в Светлый Вторник, Святая Церковь молитвенно чествует Иверскую икону Божией Матери. По случаю торжества правящий архипастырь Одесской епархии Высокопреосвященнейший митрополит Одесский и Измаильский Агафангел совершил праздничную Божественную литургию в Свято-Иверском Одесском мужском монастыре в сослужении архиепископа Южненского Диодора, архиепископа Арцизского Виктора, архиепископа Болградского Сергия и многочисленного городского духовенства.

5:38 - 8-го мая, в Светлую Среду, в день почитания иконы Божией Матери «Касперовская», митрополит Агафангел в сослужении архиепископа Южненского Диодора, архиепископа Арцизского Виктора, архиепископа Болградского Сергия и епископа Тарутинского Алипия совершил праздничную Божественную литургию в Свято-Успенском кафедральном соборе, где хранится чудотворный Касперовский образ Богородицы.

6:58 - В Светлый Четверг, 9-го мая, общеепархиальное праздничное богослужение было совершено в Свято-Ильинском Одесском мужском монастыре. Основное содержание Светлой Седмицы - торжество: христианин объят льющейся через край радостью о Воскресении Спасителя, о восстановлении нас, людей, в своем достоинстве. Это радость Адама о возвращенном рае, радость блудного сына о принявшем его Отце. Обычно закрытые Царские врата алтаря всю Светлую Седмицу остаются открытыми в знак того, что для человека снова открыты двери Домой, к Отцу, в рай.

8:19 - В Светлую Пятницу, 10-го мая, Православная Церковь молитвенно чтит чудотворный образ Пресвятой Богородицы, именуемый «Живоносный Источник». Для Свято-Успенской мужской обители Одессы это престольный праздник. По традиции, в обители в этот день торжественно встретили икону-защитницу Одесского края – Касперовский образ Богородицы.

9:24 - Земная жизнь Спасителя – образец жизни, прожитой как служение: служение ученикам, больным, хромым, убогим, мытарям, потерянным и отчаявшимся. Милосердие Его жизни, смерти и Воскресения — это образец милосердия для всех христиан. Накануне Светлого Христова Воскресения в Свято-Алексеевском храме прошла очередная раздача гуманитарной помощи беженцам и переселенцам. Также в епархии передали вкусные подарки защитникам на передовую. В день Светлого Христова Воскресения священнослужители поздравили сотрудников Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, Национальной полиции Украины и спасателей ГСЧС с праздником Пасхи Христовой.

11:07 - Христос Воскресе! В этих словах кроется настоящая сила христианина. Господь Иисус прошёл через муки, крестную смерть и даже ад, для того чтобы наш страх больше не имел силы. Для того, чтобы разобраться с проблемой греха и смерти, чтобы разрушить проклятие закона, постоянно держащего нас под осуждением. Чтобы отвести праведный гнев Божий от дверей человечества, то есть пройти мимо, таким образом став нашей Пасхой. Чтобы умерев как человек, высвободить Свою Божественную природу и вдохнуть в лице Своей Церкви Жизнь Воскресения, таким образом став полнотой духовного снабжения для Нее. Чтобы будучи предвечно Единородным Сыном Божиим, стать «Первородным между многими братьями». Чтобы Дух Божий свидетельствовал духу нашему, что мы — дети Божии. А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Так что будем теперь вторить апостолу Павлу: «Если Бог за нас, кто против нас? Тот, Который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес: Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? как написано: за Тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обречённых на заклание. Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим.8,31-39).