Суд Санкт-Петербурга арестовал более 700 млн евро активов, принадлежащих трем западным банкам - UniCredit, Deutsche Bank и Commerzbank, что является одним из крупнейших шагов РФ против западных финучреждений с начала вторжения.

Об этом говорится в судебном реестре РФ в отношении UniCredit, Deutsche Bank и Commerzbank, а также в сообщении Financial Times, передает "Экономическая правда".

Шаги российского суда по заморозке активов двух немецких и итальянского банков связывают с ответом на призывы Европейского центрального банка ускорить выход европейских банков из РФ.

Аресты состоялись по иску "РусХимальянса", дочерней компании "Газпрома", по делу о якобы невыполнении обязательств по совместному проекту.

Суд наложил арест на активы второго по величине в РФ европейского банка, UniCredit на сумму 463 млн евро, что эквивалентно примерно 4,5% его активов в стране, согласно последнему финансовому отчету главной российской дочерней компании банка.

В другом решении от того же дня, суд наложил арест на активы Deutsche Bank на сумму 238,6 млн евро, включая имущество и средства на его счетах в России.

В пятницу 17 мая суд решил арестовать активы немецкого Commerzbank. "РусХимальянс" просил заморозить до 94,9 млн евро активов банка, суд удовлетворил иск.

Суд постановил, что банк не может продать свой бизнес в России; для этого ему нужно согласие главы РФ Владимира Путина. Суд Санкт-Петербурга согласился с "РусХимальянсом", что эти меры были необходимыми, поскольку банк "принимает меры, направленные на отчуждение своего имущества в России".

"РусХимальянс" является оператором газоперерабатывающего завода и производства сжиженного природного газа в Усть-Луге под Санкт-Петербургом. В июле 2021 года он подписал контракт с немецким Linde на проектирование, поставку оборудования и строительство комплекса. Через год Linde приостановила работы из-за санкций ЕС.

Тогда "РусХимальянс" обратился к банкам-гарантам UniCredit, Deutsche Bank, Commerzbank и другим, которые отказались выполнять свои обязательства, поскольку платеж российской компании может нарушить европейские санкции, говорится в судебном представлении компании.

В список гарантов также вошли Bayerische Landesbank и Landesbank Baden-Württemberg, против которых "РусХимальянс" также подал иски в суд Санкт-Петербурга.

Напомним:

Высокопоставленные чиновники Министерства иностранных дел Италии и другие должностные лица в понедельник 20 мая обсудят действия российского суда против UniCredit банка.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 22 апреля вынес решение о блокировании всех счетов JPMorgan в России, включая счета дочерних компаний, по представлению российского госбанка ВТБ.