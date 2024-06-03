Военная полиция, которую планируют создать в Украине, будет иметь полномочия проникать в помещения украинцев, осматривать автомобили, проверять документы гражданских лиц. Кроме того, именно эта структура будет заниматься правонарушениями, совершаемые военными ВСУ и Сил обороны. Детали законопроекта о создании Военной полиции и о ее полномочиях разъяснили на портале "Судебно-юридической газеты", передает Фокус.

Народные депутаты Украины планируют рассмотреть законопроект 6569-1 "О Военной полиции", предложенный 34 парламентариями во главе с председателем комитета по вопросам правоохранительной деятельности Сергеем Ионушасом. Новая структура должна заменить Военную службу правопорядка и будет иметь полномочия, касающиеся действий против гражданских и военных нарушителей закона.

Если работники Военной полиции будут задерживать преступника, или подозревать преступление, или есть угроза жизни и здоровью людей, то они имеют право:

проникать в жилье граждан;

останавливать и осматривать автомобили, проверять водительские удостоверения и право на управление авто;

перекрывать движение транспорта и пешеходов на отдельных улицах.

Отдельно указывается, в каких ситуациях Военной полиции будет разрешено проникать в квартиры:

если есть угроза жизни и имуществу граждан;

если происходит погоня за преступником.

После этого правоохранители обязаны немедленно сообщить о своих действиях следователям и прокуратуре, говорится в статье СЮГ. На портале отметили, что таких полномочий не имеет существующая Военная служба правопорядка.

В тексте законопроекта говорится о том, как будут действовать в отношении военных, подозреваемых в преступлении. Военная полиция будет иметь право:

проверять документы у военных любых военных формирований, проводить личный обыск, осматривать транспорт;

задерживать лиц в военной форме, находящихся под воздействием наркотиков и алкоголя;

задерживать и осматривать военный транспорт, если он нарушает правила дорожного движения;

содержать военных на гауптвахте.

3 июня комитет по вопросам правопорядка опубликовал заключение по первому чтению законопроекта 6569-1 "О Военной полиции". Комитет рекомендует отклонить документ и внести новые правки.

Военная полиция — решение комитета по законопроекту 6569-1

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