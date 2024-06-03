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Учора, 20:00

Проникати у квартири та карати військових: які повноваження матиме Військова поліція

Категорія: Новини / Історія та суспільство

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Военная полиция, которую планируют создать в Украине, будет иметь полномочия проникать в помещения украинцев, осматривать автомобили, проверять документы гражданских лиц. Кроме того, именно эта структура будет заниматься правонарушениями, совершаемые военными ВСУ и Сил обороны. Детали законопроекта о создании Военной полиции и о ее полномочиях разъяснили на портале "Судебно-юридической газеты", передает Фокус.

Народные депутаты Украины планируют рассмотреть законопроект 6569-1 "О Военной полиции", предложенный 34 парламентариями во главе с председателем комитета по вопросам правоохранительной деятельности Сергеем Ионушасом. Новая структура должна заменить Военную службу правопорядка и будет иметь полномочия, касающиеся действий против гражданских и военных нарушителей закона.

  • проникать в жилье граждан;
  • останавливать и осматривать автомобили, проверять водительские удостоверения и право на управление авто;
  • перекрывать движение транспорта и пешеходов на отдельных улицах.

Отдельно указывается, в каких ситуациях Военной полиции будет разрешено проникать в квартиры:

  • если есть угроза жизни и имуществу граждан;
  • если происходит погоня за преступником.

После этого правоохранители обязаны немедленно сообщить о своих действиях следователям и прокуратуре, говорится в статье СЮГ. На портале отметили, что таких полномочий не имеет существующая Военная служба правопорядка.

  • проверять документы у военных любых военных формирований, проводить личный обыск, осматривать транспорт;
  • задерживать лиц в военной форме, находящихся под воздействием наркотиков и алкоголя;
  • задерживать и осматривать военный транспорт, если он нарушает правила дорожного движения;
  • содержать военных на гауптвахте.

3 июня комитет по вопросам правопорядка опубликовал заключение по первому чтению законопроекта 6569-1 "О Военной полиции". Комитет рекомендует отклонить документ и внести новые правки.

На странице Facebook Сергея Ионушаса пока нет комментариев относительно решения комитета.




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