В государстве есть средства на поддержку домохозяйств, владельцы которых не имеют возможности платить за услуги ЖКХ, в частности за свет, который с 1-го июня подорожал до 4 гривен 32 копеек за киловатт-час. Об этом сообщила первый заместитель министра соцполитики Дарьи Марчак.

В министерстве напомнили о том, что сейчас процедура обращения и подачи на получение субсидий значительно упрощена и цифровизирована. Начисление выплат осуществляет Пенсионный фонд. Они осуществляются автоматически, если тарифы повышаются для семей, которые уже получают субсидию. Те семьи, которые ранее не получали финансовой поддержки, но нуждаются в ней, должны подать упрощенное заявление онлайн через сайт «Дії» или Пенсионного фонда.

Если нет возможности подать заявление онлайн, необходимо обратиться лично в органы соцзащиты населения по месту регистрации. Если есть задолженность за коммунальные услуги, нужно заключить договор об их реструктуризации.

Субсидия назначается на год, после чего необходимо снова подавать заявление и декларацию о доходах. Также следует сообщать органы соц.защиты об изменениях в составе семьи, доходах или условиях проживания, которые могут повлиять на право получения субсидии.

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