Кабинет министров Украины разрешил мужчинам заграницей становиться на учет в консульствах.
Источник: пресс-служба Минобороны
Детали: Кроме того, из перечня документов, подтверждающих право на отсрочку от призыва для украинцев за рубежом, исключили требование о предоставлении заключения врачебно-консультативной комиссии о необходимости постоянного ухода для лиц с инвалидностью II группы".
Это, по словам ведомства, позволит избежать излишней бюрократии и упростить процедуру.
Также есть изменения в порядке предоставления информации об административных правонарушениях мужчин: теперь эти данные будут отправлять районные (городские) территориальные центры комплектования и социальной поддержки полиции в электронном виде.