Украина стабилизировала ситуацию на севере Херсонского фронта после разрешения использовать западное оружие для ударов по позициям на территории России. При этом украинские силы обороны остаются беззащитными перед ударами авиабомб.

Старший офицер СБУ с позывным "Банкир" рассказал CNN, что возможность поражать российские цели на российской территории уже оказывает положительное влияние, передает УНИАН.

"Появилась возможность проводить локальные контратакующие операции и отвоевывать территории, которые, например, были захвачены противником неделю назад", - сказал офицер.

По словам Егора Чернева, заместителя председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, американская система HIMARS стала основным оружием для ударов по российским позициям.

Из-за угрозы ударов из HIMARS россияне стали реже использовать ракетные системы С-300 и С-400 для обстрела Харьковской области, но проблемой остаются скользящие бомбы. Они сбрасываются с такой высоты, что оказываются вне зоны досягаемости украинской обороны.

"К сожалению, у нас пока нет разрешения сбивать российские самолеты на аэродромах американским оружием, и у нас нет разрешения использовать ракеты ATACMS на российской территории", - сказал Чернев, имея в виду ракетную систему дальнего радиуса действия. "Из-за этого мы до сих пор не можем решить вопрос с нанесением ударов планерными бомбами по нашей территории. Харьков и другие приграничные районы все еще страдают от бомбовых ударов, гибнет много мирных жителей".

Продвижение российских войск замедлилось, но оккупанты продолжают наступать вдоль новой линии фронта на севере страны. Россияне сосредоточились на попытке прорваться через село Глыбокое к северу от Харькова. Если российским войскам удастся закрепиться там, они смогут продвинуться до села Липцы в 30 километрах к северу от Харькова, откуда смогут бить по городу артиллерией.

К северо-востоку от Харькова российские войска продолжают удерживать позиции в городе Волчанск. По словам Назара Волошина, представителя украинских военных на востоке страны, идут бои на улицах, но большая часть города находится под контролем ВСУ.

"Чтобы рассеять силы и средства наших сил обороны, противник начал дополнительную харьковскую кампанию... частично им это удалось, но силы обороны стабилизировали ситуацию", - сказал Юрий Федоренко, командир роты 92-й отдельной механизированной бригады, которая сейчас воюет в Харьковской области.

Чтобы противостоять русским в Харьковской области, Украине приходится перебрасывать людей и оружие с других участков фронта в Донецкой и Луганской областях. Главной целью России является установление полного контроля над двумя восточными регионами. И именно на них, по словам Волошина, Россия оказывает довольно активное давление.

На востоке Москва нацелилась на город Часов Яр в Донецкой области. Российские войска добились определенных успехов. Далее на юг вдоль восточной линии фронта россияне продвинулись к западу от города Авдеевка.