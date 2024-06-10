[media=https://www.youtube.com/watch?v=yLAFaHc00EE]
Интервью с @OLEG_STARIKOV
00:00 Начало. Часов Яр дрогнул?
2:25 Укрепрайоны ЗАПАДНЕЕ Часового Яра
3:46 Движение на Юге
4:30 Контрудар ВСУ
5:32 Срезание Угледарского выступа
6:23 Тактика противника работает
7:15 СВО заканчивается!
9:42 Фронтальная война и война армий
12:30 Основная операция в августе!
14:57 Воздушно-ударный комплекс ВСУ
19:00 СТРАННАЯ ВОЙНА
21:27 Сумское и Черниговское направление БУДЕТ
24:00 Контрнаступление ЖДУТ
25:02 Воюет только 2%
27:00 Большой БИТВЫ не будет
29:35 Слив Безуглой 34:07 Методичка Советского Сюза
36:50 Уволенные генералы
38:30 Ошибки Ставки
41:50 Выплату боевых еще ВСПОМНЯТ!
45:11 Стукачи ТЦК
47:57 Среда военных
51:30 Разделение общества и личный пример
54:15 Личный пример власти