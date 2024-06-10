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Сьогодні, 12:00

Битва за кожен ДІМ: Годинник Яр здригнувся - Старих. Контратаки ЗСУ та сливи Безуглою. Стукачі ТЦК

Категорія: Новини / Авторська колонка

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[media=https://www.youtube.com/watch?v=yLAFaHc00EE]

Интервью с @OLEG_STARIKOV

00:00 Начало. Часов Яр дрогнул?

2:25 Укрепрайоны ЗАПАДНЕЕ Часового Яра

3:46 Движение на Юге

4:30 Контрудар ВСУ

5:32 Срезание Угледарского выступа

6:23 Тактика противника работает

7:15 СВО заканчивается!

9:42 Фронтальная война и война армий

12:30 Основная операция в августе!

14:57 Воздушно-ударный комплекс ВСУ

19:00 СТРАННАЯ ВОЙНА

21:27 Сумское и Черниговское направление БУДЕТ

24:00 Контрнаступление ЖДУТ

25:02 Воюет только 2%

27:00 Большой БИТВЫ не будет

29:35 Слив Безуглой 34:07 Методичка Советского Сюза

36:50 Уволенные генералы

38:30 Ошибки Ставки

41:50 Выплату боевых еще ВСПОМНЯТ!

45:11 Стукачи ТЦК

47:57 Среда военных

51:30 Разделение общества и личный пример

54:15 Личный пример власти





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