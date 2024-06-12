Торговля кокаином очевидным образом наносит вред людям, однако новое исследование показывает, что страдают не только они. Исследователи обнаружили, что наркотрафик также наносит вред окружающей среде и угрожает местам обитания, играющим важную роль для десятков видов перелетных птиц. Как передает Фокус, об этом пишет PHYS.org.

По словам ведущего автора исследования Аманды Родевальд, старшего директора Центра исследований популяции птиц Корнельской лаборатории орнитологии, когда торговцев наркотиками вытесняют в отдаленные лесные районы, они расчищают земли для взлетно-посадочных полос, дорог и пастбищ для скота. В результате этих действий страдает окружающая среда — планета буквально теряет леса, что угрожает некоторым видам.

В новом исследовании приняли участие ученые из четырех университетов, а также Службы охраны рыболовства и дикой природы США. Команда объединила различные характеристики ландшафта и концентрации перелетных птиц в Центральной Америке, в результате чего им удалось обнаружить связь между наркотрафиком и биоразнообразием.

Статистика свидетельствует о том, что более 50% мировой популяции каждого пятого мигрирующего проживает в районах, которые стали более привлекательными для незаконного оборота наркотиков после давления со стороны правоохранительных органов. Например, 90% популяции золотощеких славок в мире оказались под угрозой, как и 70% золотокрылых славок и филадельфийских виреонов.

Ученые также обнаружили, что в крупнейших оставшихся лесах Центральной Америки, известных как "Пять великих лесов" сегодня наблюдается рост уровня незаконного оборота кокаина. В результате чего огромное количество перелетных птиц, обитающих в этом районе оказались в уязвимом положении.

Команда отмечает, что их работа основана на предыдущей этнографической и моделирующей работе, проделанной учеными, изучающими условия землепользования и решения, принимаемые самими торговцами на основании предполагаемого риска и прибыли.

Теперь ученые считают, что правоохранительным органам и властям необходимо учитывать адаптивное поведение торговцев наркотиками. Исследователи полагают, что требуется больше, чем простое преследование торговцев, имеющих почти неограниченные ресурсы.

Команда также отмечает, что результаты их исследования являются еще одним напоминанием о том, что все в мире связано, а деятельность человека, увы, наносит непоправимый вред экосистемам планеты. В результате человеческой деятельности уже не одна популяция животных, птиц и рыб оказалась в уязвимом положении или на грани вымирания из-за деятельности человека.

В то же время лесные массивы Центральной Америки существенно сокращаются, и это при том, что над миром уже навис климатический кризис, который требует решения проблемы накопления углерода и его эффективного удаления из атмосферы Земли, чтобы предотвратить нагревание планеты.