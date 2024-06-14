00:00 Начало. О школе Бортника

2:20 Фронт ПРОСЕЛ

4:57 Это ВСЕ перечеркнет

6:25 Санитарные зоны ради перемирия

8:25 Зубодробительное наступление

9:20 США попытались ЗАКОНЧИТЬ

11:15 Обида Белого дома

12:11 Соглашения о следующей войне

16:05 Гарантии ЭЛИТАМ

18:00 Выборы ДО или ПОСЛЕ

19:39 Военная команда власти

20:48 Все НЕПРОТИВ

22:20 Война - ПЛАСТЫРЬ системы

24:55 Пример Макрона. Страх Выбров

26:30 Объект АТАКИ

28:25 Риски ВЛАСТИ. Революция героев

29:10 Саммит осыпается

33:47 Санкции против Мосбиржи

36:20 Ответ России

38:48 Доллар заменит юань

39:44 США и Китай не договорились

40:47 Дыра в бюджете Украины

43:25 Бронь за деньги

44:55 Без демобилизации не будет армии

46:21 Цена путевки через Тису

48:20 Бегство от беспредела

49:20 Правда о драке в Одессе

52:30 Драки с ТЦК

55:20 Страх людей в форме

57:25 Военный учет заграницей

1:00:22 Люди готовы отказываться от паспорта

1:01:01 Залужного не пускают в Лондон

1:03:12 Суд над сыном Байдена

1:05:20 В чем ПРИЗ?

1:06:20 Многие НЕ ДОЖДУТСЯ

1:07:10 Деньги на ГЛОБАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО