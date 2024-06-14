00:00 Начало. О школе Бортника
2:20 Фронт ПРОСЕЛ
4:57 Это ВСЕ перечеркнет
6:25 Санитарные зоны ради перемирия
8:25 Зубодробительное наступление
9:20 США попытались ЗАКОНЧИТЬ
11:15 Обида Белого дома
12:11 Соглашения о следующей войне
16:05 Гарантии ЭЛИТАМ
18:00 Выборы ДО или ПОСЛЕ
19:39 Военная команда власти
20:48 Все НЕПРОТИВ
22:20 Война - ПЛАСТЫРЬ системы
24:55 Пример Макрона. Страх Выбров
26:30 Объект АТАКИ
28:25 Риски ВЛАСТИ. Революция героев
29:10 Саммит осыпается
33:47 Санкции против Мосбиржи
36:20 Ответ России
38:48 Доллар заменит юань
39:44 США и Китай не договорились
40:47 Дыра в бюджете Украины
43:25 Бронь за деньги
44:55 Без демобилизации не будет армии
46:21 Цена путевки через Тису
48:20 Бегство от беспредела
49:20 Правда о драке в Одессе
52:30 Драки с ТЦК
55:20 Страх людей в форме
57:25 Военный учет заграницей
1:00:22 Люди готовы отказываться от паспорта
1:01:01 Залужного не пускают в Лондон
1:03:12 Суд над сыном Байдена
1:05:20 В чем ПРИЗ?
1:06:20 Многие НЕ ДОЖДУТСЯ
1:07:10 Деньги на ГЛОБАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО