Украинская армия за месяц заключила контракты более чем с 2750 заключёнными, освобождёнными для прохождения военной службы. Как передает "Радио "Свобода", об этом пишет газета The Washington Post.

Закон, позволяющий такой найм, был подписан 17 мая президентом Владимиром Зеленским. Заключённые могут получить условно-досрочное освобождение, если они не осуждены за умышленное убийство двух и более лиц, сексуальные преступления, тяжкие коррупционные преступления и преступления против государства.

Принятый закон позволяет освобождать и иностранцев, в том числе военнопленных, но из материала WP следует, что в первом наборе будут служить граждане Украины, и все они пойдут в штурмовые бригады.

"Мотивация наших заключённых сильнее, чем у обычных солдат. Их освобождение – это только частичный мотив. Они хотят защитить свою страну и хотят перевернуть эту страницу", – заявил изданию министр юстиции Денис Малюська.

По его словам, в первой волне планируется набрать в армию 4000 человек.

Набор заключённых проходит на фоне резкой нехватки солдат на передовой у украинской армии и попыток России наступать в Харьковской и Донецкой областях Украины.

Российская армия использует тюрьмы для пополнения войск с первых дней вторжения 22 года. Сначала они освобождались для ЧВК "Вагнер", сейчас — для структур, подчинённых министерству обороны.

Среди воюющих в России — осуждённые по тяжким и особо тяжким статьям Уголовного кодекса. В исследовании Би-би-си о числе погибших участников вторжения в Украину отмечается, что заключённые составляют крупнейшую категорию потерь в российских войсках. На них приходится 20 процентов установленных погибших, это 11305 человек.