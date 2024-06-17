Об этом рассказал спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук, передает РБК-Украина.

"Нужно понимать, что, во-первых, десантные возможности врага сильно снижены. Из 14 кораблей в строю остается пять. Во-вторых, подойти к нашему берегу они не могут", - отметил он.

Как отметил Плетенчук, большие корабли захватчиков не так быстры, что делает их легкой мишенью.

"Они могут попробовать, но чем это закончится, все знают: высадятся они на берег - их там всех поразят, плюс там все заминировано", - говорит он.

В то же время представитель ВМС отметил, операции по десантированию являются самым сложным типом морских операций, которые обычно не проводятся отдельно, а выполняются в составе общевойсковой операции.

"Когда, например, одновременно наступает большая группировка из суши, а с моря надо поддержать эти усилия, растянуть силы противника", - отметил он.

В то же время Плетенчук рассказал, что в начале широкомасштабного вторжения россияне подобным образом пытались провести свои операции, когда подошли к берегам Украины, пытаясь обойти по суше Николаев через Вознесенск, и зайти в Одесскую область, чтобы вообще отрезать Украину от моря.

"Но потом они откатились от Николаева и эта операция потеряла смысл", - пояснил он.

Напомним, что в начале полномасштабного вторжения Россия, включая другие виды военных операций против Украины, привлекла силы морского десанта.

Впрочем, несмотря на все усилия отрезать Украину от моря, попытки оккупантов оказались неудачными благодаря слаженной работе украинских защитников.

И хотя угрозы нелогических действий РФ не следует полностью исключать, однако, еще в прошлом году Плетенчук сообщал о том, что у россиян нет возможности высадить свой морской десант на одесском побережье, поскольку украинские защитники держат под огневым контролем акваторию.