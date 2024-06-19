Цена акций американского производителя чипов Nvidia поднялась до исторического максимума и она стала самой дорогой компанией в мире. Успех фирмы в первую очередь связан с ее решением сделать ставку на сектор искусственного интеллекта.

К концу торгов во вторник акции Nvidia стоили почти 136 долларов — в сто раз больше, чем восемь лет назад, передает Би-Би-Си.

Теперь компания стоит дороже, чем Microsoft, которая до вчерашнего вечера возглавляла мировой рейтинг самых дорогих компаний планеты. В начале июня Nvidia обогнала по этому показателю Apple, оттеснив ее на третье место.

Сейчас рынок оценивает Nvidia в 3,34 трлн долларов, только с февраля этого года стоимость компании выросла более чем в полтора раза.

Помимо графических карт для персональных компьютеров, Nvidia производит компьютерные чипы, необходимые для разработки и обучения искусственного интеллекта, и спрос на ее продукцию стремительно растет — а вместе с ним растут продажи и прибыль.

В мае компания также объявила, что проведет дробление акций — проще говоря, в десять раз увеличит их число, соответственно сократив стоимость.

В конце мая акции Nvidia торговались по 1200 долларов — довольно крупная сумма для мелких инвесторов. По нынешней цене купить акции компании может практически любой желающий.

Многие инвесторы считают, что доходы Nvidia могут вырасти еще больше, что привело к резкому росту цены акций, хотя есть и скептики, сомневающиеся в том, что оценка компании рынком отражает ее истинную стоимость.

Однако конкуренция среди разработчиков искусственного интеллекта очень суровая, и в ней участвуют все супертяжеловесы технологического рынка — Microsoft, Alphabet (материнская компания Google), Meta, Amazon и Apple.

Nvidia, которая производит подавляющее большинство чипов для этого рынка, оказалась в ситуации, когда спрос на ее товар заметно опережает предложение.

Поэтому инвесторы и считают, что компания продолжит расти в цене. В последние годы показатели продаж и прибыли Nvidia превзошли ожидания многих аналитиков.

В мае, после публикации последних финансовых результатов, технологический аналитик компании Quilter Cheviot Бен Барринджер заявил, что Nvidia «в очередной раз взяла очень высокий барьер».

«Спрос [на акции] также не демонстрирует признаков охлаждения», — добавил он.

Правда, есть и другие оценки: например, в феврале кредитный аналитик Barclays Сандип Гупта заявил, что компании будет трудно удержать столь большую долю рынка чипов, учитывая растущее число конкурентов.

Гупта также отметил, что пока не наблюдает очевидных механизмов монетизации программного обеспечения искусственного интеллекта — проще говоря, непонятно, как именно клиенты Nvidia сделают из него деньги.

Nvidia эти сомнения не останавливают. В марте компания представила новое поколение микрочипов Blackwell, предназначенных в первую очередь для разработок в сфере искусственного интеллекта.

Apple, Microsoft и Amazon также разрабатывают чипы с поддержкой ИИ, однако продукты основных конкурентов Nvidia пока не могут сравниться по мощности и эффективности даже с чипом H100, выпущенным в 2022 году.

Сейчас чипы H100 лежат в основе большинства существующих приложений для искусственного интеллекта. Популярный чат-бот ChatGPT обучался с помощью 10 тысяч графических процессоров Nvidia, установленных в суперкомпьютере Microsoft.

Nvidia утверждает, что процессоры Blackwell в четыре раза быстрее предыдущего поколения обучают модели ИИ, а также обеспечивают более высокую (в 25 раз) энергоэффективность.

Nvidia, основанная в Кремниевой долине в 1993 году, изначально была известна как производитель микрочипов для обработки графики, прежде всего в компьютерных играх, чем продолжает успешно заниматься до сих пор.