Многие мужчины в Украине были признаны непригодными к службе и сняты с военного учета еще до начала полномасштабного вторжения. Сейчас в Минобороны говорят, что им тоже нужно идти в ТЦК и обновлять данные. С другой стороны, по состоянию на сегодняшний день в Украине нет ни одного документа, который позволял бы проводить пересмотр исключения из учета на ВВК.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала адвокат юридической компании "Riyako&Partners" Катерина Анищенко. Она объяснила, нужно ли обновлять данные, посещать ТЦК и СП мужчине, снятому с военного учета с исключением из военного учета по состоянию здоровья еще до начала действия военного положения.
Нужно ли обновлять данные исключенным из военного учета
Нужно ли обновлять данные и идти в ТЦК мужчине, которого полностью сняли с учета и с исключением из военного учета по состоянию здоровья еще до начала большой войны?
Если вручат повестку тому, кто исключен из учета
Даже тем, кто ранее был исключен из учета по состоянию здоровья, могут вручать повестки на прохождение ВЛК, отмечает специалист.
Если вы исключены из учета по состоянию здоровья, а вас отправляют на ВВК для пересмотра этого решения, адвокат советует обжаловать это в судебном порядке.
Недавно ее коллеги, добавляет адвокат, обращались по похожему случаю к одному из военкоматов в Украине. Там сообщили, что лицо, снятое с военного учета, не является военнообязанным, и такому мужчине не нужно являться в ТЦК.
Напомним, у военнообязанных мужчин с 18 мая 2024 года есть 60 дней, чтобы обновить военно-учетные данные. Это можно сделать в ТЦК, приложении Резерв+ или в ЦНАПах. Катерина Анищенко объяснила РБК-Украина, вручат ли повестку на улице обновившим данные в Резерв+.
Также в случае если вы не согласны с решением военно-врачебной комиссии, этот вывод ВЛК можно обжаловать.