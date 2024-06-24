Православная Одесса 20-го июня поздравляла Высокопреосвященнейшего Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского, управляющего Одесской епархией Украинской Православной Церкви, с 32-й годовщиной назначения на кафедру Одесских митрополитов.

14-го июня архиепископ Южненский Диодор, викарий Одесской епархии, совершил чин великого освящения храма в честь преподобного Агапита, Киево-Печерского чудотворца, расположенного на территории Одесской областной клинической больницы.

16-го июня, в Неделю святых отцов I Вселенского собора, архиепископ Арцизский Виктор, викарий Одесской епархии, возглавил Божественную литургию в Свято-Ильинском Одесском мужском монастыре в сослужении братии обители. В этот день читался отрывок из Евангелия от Иоанна о Первосвященнической молитве Господа Иисуса Христа. В Одесской епархии помогли провести масштабные тренировочные учения медиков экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

7-го июня Свято-Покровский скит в селе Мариновка встретил сотрудников экстренной медицинской помощи, предоставил им места и обеспечил всем необходимым для проживания. В Одессе на базе Свято-Архангело-Михайловского женского монастыря стараниями сестер обители организовали работу детского православного лагеря. Инициатива призвана устроить для детей полезный и яркий досуг в непростое время. Лагерь рассчитан на дневное пребывание. Смены начинаются с молебного пения, в котором испрашивается Божие благословение и возможность воспринять полученные навыки общения в православном кругу для спасения души. В Одесской духовной семинарии начался прием документов на дневное и заочное отделения. Одесская духовная семинария - высшее духовное учебное заведение Украинской Православной Церкви, готовящее священнослужителей, а также регентов-псаломщиков церковного хора, иконописцев и мастеров церковного художественного шитья. Прием документов проходит

с 17-го июня по 15-е августа с 9-ти до 17-ти часов в рабочие непраздничные дни. Телефон для справок: +38 099 530 82 11 (Viber, Telegram, WhatsApp). Обязанности родителей по отношению к детям многоразличны. Родители должны любить своих детей, питать их и заботиться о приличном их содержании, внушать им здравые понятия о православной вере, приучать к христианской жизни, удалять от худых сообществ, приучать ко всему доброму, служить для них добрым примером и, наконец, благоразумно наказывать их. Наказывать детей? Что может быть труднее, тяжелее, мучительнее для сердца родительского? По-разному можно смотреть на это, однако наказание детей в иных случаях, безусловно, необходимо. Вот и молодое деревцо режут, прививая к нему черенок доброго плода; подстригают у него ветки и окапывают корни. Но зато посмотрите, когда оно вырастет, насколько прекрасно оно и какие на нём прекрасные плоды! А вот в лесу дикая яблоня стоит не подстриженная, не привитая. Кругом нее – полынь и бурьян; а отведаешь яблоко, и не рад будешь, так кисло, так горько оно. Поэтому и слово Божие, и святые отцы говорят нам не оставлять детей без наказания. Премудрый сын Сирахов учит: «любяй сына своей участит ему раны, да возвеселится в последняя своя. Наказуяй сына своего насладится о нем и посреди знаемых о нем похвалится» (Сир. 30, 1–2). И апостол Павел говорит: «всяко наказание в настоящее время не мнится радость быти, но печаль, последи же плод мирен наученым тем воздает правды» (Евр. 12, 11). Так и в Прологе, в слове от книги Премудрости о наказании чад, читаем: «Внимайте, что сказано: наказывайте детей своих, пока они молоды. Если любишь сына своего, не щади жезла своего и наказывай его в юности, чтобы в старости твоей он покоил тебя. Если же в молодости не будешь наказывать его, то очень может быть, что он ожесточится и перестанет тебя слушаться». В книге Царств рассказывается: был первосвященник Израильский, именем Илий, смиренный и кроткий, усердный на всякое дело благое. Он имел двоих сыновей; но, видя их делающих зло, не наказывал их, не возбранял, но дал им полную свободу. Они и продолжали делать зло. Чем же кончилось? Илию, отцу их, Бог сказал: «Поскольку ты не наказывал сыновей твоих, ныне умрут они от меча, и ты сам, и весь дом твой погибнет ради сыновей твоих». Итак, смотрите: человек много лет священствовал во Израиле и богоугодно жил; но поскольку о наказании детей своих не заботился, то и погиб. И если так наказал Господь Илию в Ветхом Завете, то какому же наказанию подвергнемся мы, живущие в законе новом и не учащие добру детей своих? О сем и святитель Златоуст говорит так: «Те, которые детей своих не наказывают и не учат целомудрию, те строже разбойников осудятся. Разбойник тело смерти предает, а нерадивый отец – душу».