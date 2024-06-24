Из-за мобилизации с 2022 года в украинских университетах фиксируют стремительный рост желающих поступить в аспирантуру. 67% украинцев, поступивших в аспирантуру в 2022-2023 годах, - это военнообязанные мужчины от 30 лет.

Такие данные привели в Министерстве образования, пишет "Украинская правда".

Так, количество мужчин в возрасте от 25 лет, поступивших после начала войны в аспирантуру, возросло в 6,5 раза: в 2022 году их было 9,7 тысяч (в том числе 7 тысяч мужчин старше 30 лет), в 2023-м - 13,5 тысяч (в том числе 13,2 тысяч старше 30 лет).

За последние 2 года чаще всего мужчины 25+ вступали на дневную форму обучения по контракту : в 2022-м – 7,4 тысячи человек, в 2023-м – 11,2 тысячи.

По данным МОН, за последние 5 лет в аспирантуру в целом поступили 56,4 тысячи человек, в том числе почти 30 тысяч мужчин старше 25 лет.

78% из них начали учиться на аспирантуре в 2022-2023 годах (23,3 тыс.). При этом доля мужчин, которым за 30, составляет 67%.

До войны ежегодно в аспирантуру поступало около 7 тысяч человек, причем в этот показатель входят женщины.

В 2019 – 2021 годах количество поступающих-соискателей степени доктора философии/доктора искусств (они же – аспиранты) в среднем лишь немного превышало 7 тысяч человек:

в 2019-м – почти 7,7 тысяч,

в 2020-м – 7,1 тысяча,

в 2021-м – 7,6 тысяч.

При этомдоля мужчин 25+ , поступивших на дневную/заочную/вечернюю форму обучения на бюджет или по контракту в аспирантуре, не превышала33% .

С 2019 по 2021 в аспирантуру поступили от 2 до 2,5 тысячи мужчин старше 25 лет.

Кроме того, в этом году в Украине зарегистрировалось аномальное количество людей, которые планируют поступать на магистратуру и в аспирантуру – 200 тысяч.

Известно, что обучение в частности в аспирантуре в Украине является вполне законным основанием для получения отсрочки от мобилизации, несмотря на недавние попытки Верховной Рады лишить этого права контрактников.

В этом году регистрация на поступление туда уже закончилась. При этом проходной балл для поступления в аспирантуру повысили до 150. Ранее проходные баллы по английскому языку и тесту общей компетенции были соответственно 130 и 100.