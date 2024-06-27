



Канал Павла Щелина @PavelShchelin Телеграм: https://t.me/common_sen

00:00 Дебаты ВЕКА. Вечер СТАРЫХ голых мужиков

3:20 Байден должен ВЫСТОЯТЬ

5:05 Планка ОЧЕНЬ низкая

6:40 План клепают на коленке

8:50 Гонка вице-президентов

10:02 Соблазн Трампа

10:55 Сценарий смерти кандидата

13:11 Мирный план Трампа

14:50 Заморозка Россию не интересует

16:28 Переоценка США

17:17 Поставки в Украину

20:05 Борьба за симпатии

23:05 Чем дольше война, тем больше целей

24:45 Русские в плюсе

27:30 У Запада ПОДГОРЕЛО

28:06 Интерес Китая

29:49 Качество ПЕРЕГОВОРЩИКА

32:36 Зеленский все чаще говорит о мире

34:10 План по Ближнему Востоку

35:55 Расчет евреев

40:20 Цели СЛЕДУЮЩЕГО поколения

42:35 Изменись или умри

44:44 Симфоническая и индивидуальная личность

45:30 Теракт в Дагестане.

48:50 Маскулинность мужчин

53:46 Подтечения ислама

57:02 Истинная вера

57:50 Игра "Переплыви Тису"

1:00:23 Фундаментальный разрыв

1:02:47 Предельная цена

1:05:25 Протесты в Кении

1:11:15 Мирный план КАК ПРОПЕТЛЯТЬ

1:11:50 Окружение ЛЮБЯЩИХ ЛЮДЕЙ