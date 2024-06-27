Канал Павла Щелина @PavelShchelin Телеграм: https://t.me/common_sen
00:00 Дебаты ВЕКА. Вечер СТАРЫХ голых мужиков
3:20 Байден должен ВЫСТОЯТЬ
5:05 Планка ОЧЕНЬ низкая
6:40 План клепают на коленке
8:50 Гонка вице-президентов
10:02 Соблазн Трампа
10:55 Сценарий смерти кандидата
13:11 Мирный план Трампа
14:50 Заморозка Россию не интересует
16:28 Переоценка США
17:17 Поставки в Украину
20:05 Борьба за симпатии
23:05 Чем дольше война, тем больше целей
24:45 Русские в плюсе
27:30 У Запада ПОДГОРЕЛО
28:06 Интерес Китая
29:49 Качество ПЕРЕГОВОРЩИКА
32:36 Зеленский все чаще говорит о мире
34:10 План по Ближнему Востоку
35:55 Расчет евреев
40:20 Цели СЛЕДУЮЩЕГО поколения
42:35 Изменись или умри
44:44 Симфоническая и индивидуальная личность
45:30 Теракт в Дагестане.
48:50 Маскулинность мужчин
53:46 Подтечения ислама
57:02 Истинная вера
57:50 Игра "Переплыви Тису"
1:00:23 Фундаментальный разрыв
1:02:47 Предельная цена
1:05:25 Протесты в Кении
1:11:15 Мирный план КАК ПРОПЕТЛЯТЬ
1:11:50 Окружение ЛЮБЯЩИХ ЛЮДЕЙ