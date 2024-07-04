Срок обновления данных военнообязанных завершается 16 июля 2024 года. Продлевать его Верховная Рада Украины пока не намерена, пояснил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин. Он отметил, что:

По почте заказным письмом действительно будут присылаться повестки после 16 июля. Сейчас повестка считается врученной, если человек подписался лично. Дальше будут изменения. Приходит заказное письмо, человек или под подпись получает, или отказывается опять же под подпись, или она возвращается и таким образом опять же считается, что она была доставлена. Если человека не было физически на месте и возвращается, то тогда запускается механизм административного правонарушения.

По словам Лазуткина, повестка, которую оставят в дверях, не будет считаться законно врученной. На ней нужно поставить подпись о получении, иначе этот документ не будет иметь юридической силы.





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