В Госдепартаменте США в ответ на предложения Орбана о прекращении огня заявили, что единственным настоящим решением для окончания войны в Украине является полный вывод российских войск с украинской территории.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, визит премьер-министра Венгрии в Киев — это "четкий сигнал для всех о важности единства в Европе и коллективных шагов".

В ответ на предложение Орбана о прекращении огня до начала проведения мирных переговоров с РФ в Офисе президента Украины заявили, что не примут такую инициативу. "Укрінформ" сообщает, что об этом в эфире телемарафона "Единые новости" заявил заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква.

"Венгрия - не первая страна, которая говорит о подобном варианте развития событий. Президент Украины выслушал своего собеседника, но в ответ изложил свою позицию, которая является четкой, понятной и известной. Украина действительно хочет мира, и у нас есть для этого инструмент – Украина провела первый, инаугурационный саммит мира и готовится ко второму".

Он также добавил, что Россия может принять участие во втором Саммите мира, но с одним важным условием. "Если Россия не будет говорить языком ультиматумов, то во время второго саммита ее представители смогут в том или ином порядке присутствовать", – заявил он.

По итогам переговоров в Киеве Зеленский и Орбан договорились работать над соглашением о двусторонних отношениях и открытием первой школы для украиноязычных детей на территории Венгрии.

"Визит премьер-министра Виктора Орбана в Украину - первый за много лет и за время войны. Примечательно, что он состоялся сразу после того, как Венгрия стала председателем ЕС. Это четкий сигнал для всех нас о важности единства в Европе и коллективных шагов", — сказал Зеленский в своем ежедневном обращении.

"Мы обсудили путь к справедливому, прочному и честному миру. Я поблагодарил премьер-министра за участие Венгрии в Саммите мира и за поддержку его итогового коммюнике. Я поделился с партнерами нашими достижениями в период между саммитами в рамках подготовки ко второму Саммиту мира. Мы добились значительного прогресса, и впереди нас ждет еще больше. Я пригласил Венгрию и премьер-министра Орбана присоединиться к этим усилиям.

У нас также есть положительные двусторонние результаты. В целом мы видим, что теперь между Украиной и Венгрией совершенно другие отношения - более конкретные и прозрачные, отражающие взаимные интересы. Мы договорились о различных экономических и политических деталях, которыми займутся наши команды. Важно, чтобы мы зафиксировали наши отношения и достижения в новом соглашении, определяющем добрососедские отношения между Украиной и Венгрией".

Орбан заявил, что Будапешт готов поддержать модернизацию экономики Украины. По его словам, Венгрия будет помогать Украине в период своего председательства в совете ЕС.

Говоря о строительстве школы, Орбан отметил: "Украинцы и раньше были в Венгрии, но сейчас появился целый ряд дополнительных потребностей, мы должны заботиться об этих людях... Поэтому я с большой радостью услышал инициативу президента об открытии украинской школы в Венгрии. Мы не просто понимаем эту потребность. Финансирование этой школы венгерское государство возьмет на себя. Будет открыто столько украинских школ, сколько будет нужно. Для нас важно, чтобы украинцы чувствовали себя в Венгрии, как дома".

Орбан также сообщил, что в ближайшее время доложит Совету ЕС о результатах своей поездки.

Реакция США

В Госдепартаменте США в ответ на предложения Орбана о прекращении огня заявили, что единственным настоящим решением для окончания войны в Украине является полный вывод российских войск с украинской территории.

"Сначала позвольте мне сказать, что я предоставлю нашим партнерам в Венгрии возможность предложить любой контекст или ясность, которую они пожелают, к комментариям г-на Орбана. Мы и Альянс НАТО ясно дали понять, что на самом деле здесь есть только одно решение: Российская Федерация просто покинет украинскую территорию. Мы давно почувствовали, что это очередной пример того, как Россия выступает агрессором, посягающим на территориальную целостность и суверенитет Украины, отбрасывающим Устав ООН на второй план", — заявил на брифинге заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель.

"Мы ясно дали понять партнерам и союзникам по всем направлениям, что любая страна, которая имеет влияние или играет свою роль, должна приложить все усилия для обеспечения полного ухода России из Украины", — добавил он.

В этот же день Пентагон анонсировал предоставление нового пакета военной помощи Украине, который включает средства ПВО.

В посольстве США в Венгрии зявили, что рассматривают визит Орбана в Киев как позитивный шаг.

Посол Дэвид Прессман также отметил, что Орбан неустанно агитирует за Дональда Трампа в преддверии предстоящих президентских выборов в США. Он сказал, что, поставив свои отношения с Соединенными Штатами на партийную основу, венгерское правительство рискует изменить отношения между двумя странами.

Реакция Кремля

В Кремле заявили, что Будапешт не контактировал с Москвой перед визитом премьера Венгрии Виктора Орбана в Киев.

"Понятно, что Венгрия, которая стала председательствовать в этом периоде в ЕС, разумеется, должна выполнять свои функции. Поэтому в данном случае, я думаю, здесь будут превалировать обязанности в разрезе брюссельских интересов, а не в разрезе национальных интересов", — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

В день визита Орбана в Киев министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто провел телефонный разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. В заявлении МИД РФ говорится, что стороны "дали высокую оценку уровню российско-венгерского политического диалога".