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Интервью с Пламеном Пасковым@Ru-pq8bs
00:00 Жара в Казахстане
3:00 Тиски Токаева
4:52 Британская Азия
7:10 Артритный скрип БРИКС
9:45 Разлом 2008 года. Саммит в Казани
11:35 Отвергнутый Орбан
13:30 Орбан отбыл номер
15:05 Сделка Венгрии с НАТО
16:55 Миссия НАТО в Украине
19:05 Послание с ДВУХ СТОРОН
21:05 Паспорта Венгрии
22:00 Эхо Кремля
23:22 Зачем Нуланд вернули
27:15 Секунды украинских счетов
30:03 Полосы для Ф-16
32:47 Предвыборное наступление ВСУ
35:00 ЦУ для Ермака 37:15 Кто руководит Америкой?
40:40 Жемчужный меч Лондон Сити
42:35 Демократия демократов
43:40 Крайние сроки войны
46:00 Недолгое ПЕРЕМИРИЕ