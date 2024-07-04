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Сьогодні, 14:00

Дзвін БРИТВИ БРІКС та похорон ФРС. Заморозка до місії НАТО – Пасков. Орбана відкинули, Нуланд повернули

Категорія: Новини / Авторська колонка

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Интервью с Пламеном Пасковым‪@Ru-pq8bs‬

00:00 Жара в Казахстане

3:00 Тиски Токаева

4:52 Британская Азия

7:10 Артритный скрип БРИКС

9:45 Разлом 2008 года. Саммит в Казани

11:35 Отвергнутый Орбан

13:30 Орбан отбыл номер

15:05 Сделка Венгрии с НАТО

16:55 Миссия НАТО в Украине

19:05 Послание с ДВУХ СТОРОН

21:05 Паспорта Венгрии

22:00 Эхо Кремля

23:22 Зачем Нуланд вернули

27:15 Секунды украинских счетов

30:03 Полосы для Ф-16

32:47 Предвыборное наступление ВСУ

35:00 ЦУ для Ермака 37:15 Кто руководит Америкой?

40:40 Жемчужный меч Лондон Сити

42:35 Демократия демократов

43:40 Крайние сроки войны

46:00 Недолгое ПЕРЕМИРИЕ




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