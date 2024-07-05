Активист и антикоррупционер Виталий Шабунин в школе был признан непригодным к службе в армии из-за родинок на теле. Об этом пишет журналист Владимир Бойко, публикуя материалы судебного заседания, которое сейчас рассматривается в Днепровском районном суде Киева в отношении Шабунина.

"В ходе досудебного расследования оказалось, что Шабунин, действительно, имеет "законные основания". Как сообщил Шабунин следователю... в 9 классе в военкомате не прошел медицинскую комиссию - не пропустил дерматолог из-за родинок на теле", - пишет Бойко.

В связи с этим Шабунину была выдана справка о непригодности к военной службе по состоянию здоровья. И впоследствии в своих публикациях, активист упоминал, что имеет "законные основания для демобилизации", которыми он не пользуется.

"Непригодный Шабунин на законных основаниях уклоняется от военной службы и пропивает в киевских забегаловках денежное обеспечение, которое ему выплачивают Вооруженные Силы Украины - служить ему не позволяют родинки, а вовсе не отсутствие морали и убежденность в собственной безнаказанности, как думают некоторые", - пишет Бойко.

Напомним, командующий Сил Террообороны генерал Баргилевич в декабре 2023 года обращался в ГБР, чтобы наказать командира воинской части за незаконные командировки и выплаты активисту Шабунину.

ГБР расследует два уголовных дела в отношении Шабунина - за уклонение от мобилизации и подделку документов НАПК. А СМИ сообщали, что он числится боевым медиком и получает надбавки за службу, оставаясь в Киеве.

Также напомним, что от службы в армии уклоняются многие другие антикоррупционеры и активисты, в частности журналист Юрий Николов, глава "Фундации "DEJURE" Михаил Жернаков, эксперт StateWatch Александр Леменов, главный редактор "Движения "Чесно" Александр Салиженко и другие.