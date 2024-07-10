Интервью с @olegsoskin00:00 Обстрел проявил БЕДЛАМ
3:08 ЛОЖЬ: Киев беззащитен
4:52 Марьяна оказалась ПРАВА!
5:50 Рента на диктатуру
7:40 Руководство ПВО нужно судить
9:15 Месть за Севастопольский пляж
11:10 Координаты Охматдета. Удар по клинике ISIDA
12:43 Сплочение и взаимовырука
14:40 Кто подсовывает цели
17:23 Руководство ЗА ГРАНИЦЕЙ
18:18 Страна-концлагерь
20:03 Модель себя исчерпала
20:40 Соглашение с Польшей
22:33 Конвейер Шмыгаля
24:32 Запад ВСЕ устраивает!
26:35 Кнут и пряник
28:20 Рабы на галерах
29:15 Статистика отлова. Отъезд Боголюбова
35:15 Паспорт Израиля система ПРОФУКАЛА!
37:30 Визиты лояльности
40:15 Лейтенант Вакарчук
43:33 Старые кадры ЗНАЮТ, как было
47:53 Срок "корочки"
49:05 Путин и Моди
51:42 Цель Запада уничтожить РФ
53:00 Цена ВОПРОСА
57:07 Карт-бланш Зеленского
58:20 Байден остается
1:00:45 Эсклация ШОКА
1:01:22 Орбан заменит ВСЕХ
1:05:40 Улыбка Си Цзиньпина
1:07:05 Поездка в Шушу
1:09:20 Похороны формулы Зеленского
1:10:30 Кровавая молотилка
1:11:25 Любимое дитя Глобального Юга
1:15:41 Партизаны Орбана