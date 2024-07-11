Кабинет министров Украины принял постановление об уменьшении бумажной нагрузки на ТЦК и централизованной печати повесток. Об этом сообщают в пресс-службе Министерства обороны Украины.

Согласно постановлению, теперь ТЦК смогут формировать повестки с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, что существенно упрощает и ускоряет процедуру. Пояснили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

Сообщается, что ранее операторам ТЦК приходилось вручную выписывать повестки, что занимало много времени и ресурсов. Теперь этот процесс станет централизованным: повестки можно сформировать и распечатать с помощью реестра «Оберіг». Также работники ТЦК смогут подписывать повестки с помощью квалифицированной электронной подписи.

Эти нововведения позволят уменьшить бумажную нагрузку на ТЦК и оптимизировать процессы воинского учета, повысив их эффективность.

В то же время повестки и в дальнейшем будут вручаться лично или отправляться по почте, пояснили в Минобороны.





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