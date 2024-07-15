Интервью с ‪@OLEG_STARIKOV‬

00:00 Покушение на Третью мировую

1:52 Провал Секретной службы

3:00 Сантиметры у уха

5:10 Мир СОДРОГНУЛСЯ

8:00 Покушения на Путина

12:25 Сырский не верит в победу?

15:15 Сырский не может быть человеком Залужного

17:15 Вина СТАВКИ 19:07 Личное дело Залужного

22:00 Что будут думать внизу?

23:50 Бои за Нью-Йорк. Потеря Урожайного

26:02 Противник не обрушает фронт намеренно!

28:25 Пауза в Часовом Яру

29:01 Мясные штурмы ЗАКОНЧИЛИСЬ

31:30 Вранье о развале России

32:55 Зачем показали КАБ-3000

37:30 Самолеты Ф-16 не выиграют сражение!

40:20 Шоссе подскока

44:20 Армейская подготовка

46:10 Зачем строят дороге на Западной Украине?

50:05 Украинский легион

51:50 Войну закончат ВЫБОРЫ в Украине



