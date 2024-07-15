Автор: Александр ШЕЛЕСТ
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Интервью с @OLEG_STARIKOV
00:00 Покушение на Третью мировую
1:52 Провал Секретной службы
3:00 Сантиметры у уха
5:10 Мир СОДРОГНУЛСЯ
8:00 Покушения на Путина
12:25 Сырский не верит в победу?
15:15 Сырский не может быть человеком Залужного
17:15 Вина СТАВКИ 19:07 Личное дело Залужного
22:00 Что будут думать внизу?
23:50 Бои за Нью-Йорк. Потеря Урожайного
26:02 Противник не обрушает фронт намеренно!
28:25 Пауза в Часовом Яру
29:01 Мясные штурмы ЗАКОНЧИЛИСЬ
31:30 Вранье о развале России
32:55 Зачем показали КАБ-3000
37:30 Самолеты Ф-16 не выиграют сражение!
40:20 Шоссе подскока
44:20 Армейская подготовка
46:10 Зачем строят дороге на Западной Украине?
50:05 Украинский легион
51:50 Войну закончат ВЫБОРЫ в Украине