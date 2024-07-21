Ситуация в мире в связи с войной в Украине, как меняются условия Кремля?
3:30 Все участники конфликта оказываются в радикальном положении.
3:54 Политики в мире не способны выбирать из плохого и очень плохого
4:26 Если ты проиграл войну то тебе условия диктует победитель
5:00 Ультиматум чтобы не получить ещ более худший
5:24 Россия чётко говорит что её заморозка не интересует
5:52 Будет резкий рост эскалации
6:30 Украина выступает подрядчиком Запада по ослаблению России
6:45 Жизнь украинцев не имеют никакого значения
6:51 Для Запада украинцы полудемоны полудети, мнение которых никому не интересно
7:50 Политика - это не про выборы, политика - это про борьбу за власть
8:41 Институциональное решение украинского конфликта невозможно
9:01 Люди везде что в России что в Украине что в Европе - никто не хочет принимать резких решений
9:26 Думаю конфликт за границы Украины не выйдет
10:02 В Европе мобилизационных ресурсах нет без этого сухопутная война невозможна
10:28 По срокам то этот перелом должен наступить где-то к 2025 году