Ситуация в мире в связи с войной в Украине, как меняются условия Кремля?

3:30 Все участники конфликта оказываются в радикальном положении.

3:54 Политики в мире не способны выбирать из плохого и очень плохого

4:26 Если ты проиграл войну то тебе условия диктует победитель

5:00 Ультиматум чтобы не получить ещ более худший

5:24 Россия чётко говорит что её заморозка не интересует

5:52 Будет резкий рост эскалации

6:30 Украина выступает подрядчиком Запада по ослаблению России

6:45 Жизнь украинцев не имеют никакого значения

6:51 Для Запада украинцы полудемоны полудети, мнение которых никому не интересно

7:50 Политика - это не про выборы, политика - это про борьбу за власть

8:41 Институциональное решение украинского конфликта невозможно

9:01 Люди везде что в России что в Украине что в Европе - никто не хочет принимать резких решений

9:26 Думаю конфликт за границы Украины не выйдет

10:02 В Европе мобилизационных ресурсах нет без этого сухопутная война невозможна

10:28 По срокам то этот перелом должен наступить где-то к 2025 году



