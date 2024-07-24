Семеро женщин, которые отбывали наказание в тюрьме, заключили контракт с Вооруженными силами Украины. Как передает УНИАН, об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины.

"Женщины изъявили желание проходить военную службу по контракту в обмен на условно-досрочное освобождение. Они успешно прошли военно-врачебную комиссию и получили согласие командиров воинских частей на прохождение службы в конкретных подразделениях Сил обороны", - сказано в сообщении.

Заместитель Министра юстиции Елена Высоцкая отметила, что принятый Верховной Радой закон о мобилизации осужденных лиц предусматривает возможность попасть в армию не только мужчинам, но и женщинам. "Однако ранее осужденные женщины не изъявляли желания мобилизоваться в армию. Сейчас есть решение по первым 7 осужденных, которые решили заключить контракт с ВСУ", - добавила она.

В Минюсте сообщили, что в целом, со дня вступления в силу Закона Украины, которым урегулирован порядок реализации прав осужденных на их непосредственное участие в обороне нашего государства, 6101 осужденных изъявили желание присоединиться к рядам Вооруженных Сил Украины. Уже 3823 человек выехали из учреждений отбывания наказаний на обучение.

Мобилизация осужденных в Украине

Напомним, что после подписания 17 мая президентом Украины Владимиром Зеленским ряд категорий заключенных могут при желании мобилизоваться в армию. Согласно закону, не будут мобилизовать лиц, совершивших преступления против основ национальной безопасности, умышленное убийство, преступления, связанные с терроризмом.

Министр юстиции Украины Денис Малюська рассказал, что в тюремной системе есть много хороших людей, которые могли бы пригодиться на фронте и это хорошая возможность начать жизнь с новой страницы.

Первые заключенные, освобожденные в рамках программы, уже проходят военную подготовку, которая продлится не менее двух месяцев. Ожидается, что они будут отправлены на передовую до конца лета.

Министр подчеркнул, что существуют значительные различия между украинской кампанией по набору заключенных и российской, в рамках которой десятки тысяч российских заключенных освободили, чтобы воевать в Украине, включая серийных убийц и насильников. В Украине осужденные за серийные убийства, сексуальное насилие и преступления, связанные с национальной безопасностью, не допускаются к программе досрочного освобождения. Бывшим высокопоставленным политикам, заключенным за коррупцию, также не разрешается поступать на службу.

Заключенные, которые хотят пойти в ВСУ, должны пройти ряд физических и психологических тестов, а также собеседования с тюремными и военными чиновниками. Кроме того, им должно оставаться не менее трех лет до конца срока заключения, и они должны быть не старше 57 лет. Малюська отметил, что если их возьмут, то они будут служить в специальных подразделениях до окончания войны или демобилизации, сказала Малюська. В то же время если осужденные не пройдут военную службу или попытаются сбежать, им грозит еще до 10 лет тюрьмы.