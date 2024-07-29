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Небытов про підозрюваного у вбивстві Фаріон: "Любить Україну, і йому здається, що він діяв правильно"

Категорія: Новини / Перша шпальта

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Заместитель главы Национальной полиции Андрей Небытов поделился впечатлениями после общения с подозреваемым в убийстве Ирины Фарион Вячеславом Зинченко.

Источник: Небытов в эфире Радио Свобода

Детали: Небытов подтвердил, что "оружие не нашли", добавив, что "преступление готовилось не один день".

Прямая речь Небытова: "Конечно, подозреваемый, который все это готовил, приобрел одежду и отслеживал все пути отхода... и планировал спрятать оружие". "Я скажу так: человек не сам себе надумал. Вы знаете, что он был участником определенных групп, к сожалению, не очень проукраински направленных".

Детали: Вместе с тем, на уточняющий вопрос журналистки Небытов сказал, что подозреваемый является "человеком абсолютно проукраинским", "он уважает Украину".

Прямая речь Небытова: "Есть человек, абсолютно проукраинский. Я лично с ним общался. Он уважает Украину. Его отец воюет в определенной бригаде. Он любит Украину, и ему кажется, что он действовал правильно. Он считает, что не надо разделять украинское общество. У него были свои мотивы". "Он выбрал объект нападения... чтобы этот человек был максимально незащищен". "Он бы не остановился, если бы правоохранительные органы его не остановили и не арестовали".


Что предшествовало: Зинченко после избрания меры пресечения заявил журналистам, что не убивал языковеда Ирину Фарион, а к российскому лидеру Владимиру Путину относится негативно.

Предыстория:

  • 26 июля представители МВД, полиции, Офиса генпрокурора и Службы безопасности Украины провели совместный брифинг во Львове по поводу расследования дела об убийстве Фарион.
  • Следствие считает, что в женщину стреляли с расстояния примерно 1,5-2 м из переделанного пистолета, на месте происшествия нашли спортивную гильзу.
  • Правоохранители проверяют причастность подозреваемого в убийстве экс-нардепа и языковеда Ирины Фарион к неонацистскому движению, также следствие не исключает личную неприязнь. В списке потенциальных жертв подозреваемого в убийстве Ирины Фарион был также народный депутат от партии "Слуга народа" Максим Бужанский.
  • 18-летний задержанный является жителем Днепра. Во время подготовки к преступлению он арендовал по меньшей мере три квартиры во Львове, а к преступлению готовился два месяца. Сейчас следствие склоняется к мысли, что стрелок - только исполнитель.
  • 26 июля суд арестовал на 2 месяца подозреваемого в убийстве Ирины Фарион 18-летнего Вячеслава Зинченко без альтернативы внесения залога.



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