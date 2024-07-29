Небытова: "Есть человек, абсолютно проукраинский. Я лично с ним общался. Он уважает Украину. Его отец воюет в определенной бригаде.

Он любит Украину, и ему кажется, что он действовал правильно. Он считает, что не надо разделять украинское общество. У него были свои мотивы".

"Он выбрал объект нападения... чтобы этот человек был максимально незащищен".

"Он бы не остановился, если бы правоохранительные органы его не остановили и не арестовали".