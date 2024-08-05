С января 2022 по июнь 2024 украинцы открыли в Польше почти 59 800 ФЛП. В первой половине 2024 года каждый десятый бизнес в Польше был основан украинцами. В то же время, 77% новых компаний, открытых иностранцами, также принадлежат украинцам. Об этом сообщил польский экономический институт.

Согласно данным, украинские предприниматели, зарегистрировавшие ФЛП в первом полугодии 2024 года, чаще всего работают в строительстве (23%), IT-сфере (19%) и сфере услуг (12%).

Бизнес, основанный украинскими мужчинами и женщинами, отличается отраслевой структурой. Мужчины чаще выбирают строительство (34%), информационно-коммуникационные технологии (23%) и транспорт и складское хозяйство (11%). Женщины преимущественно занимаются сферой услуг (30%), а также информационными технологиями и торговлей (по 11%). Число мужчин-предпринимателей в сфере ИТ в 4 раза превышает количество женщин (2274 против 603).

В первой половине 2024 года доля украинских предприятий, основанных женщинами, составила 35%, что меньше, чем у польских женщин (38%).

Отмечается, что в 2023 году доля украинских женщин, руководивших активными индивидуальными предприятиями, была выше, чем польских женщин (37% против 34%). Наименьшая доля предприятий, основанных украинками, была зафиксирована в январе 2024 года и составила 31%, в то время как самая высокая доля была в июле 2022 года – 44%.

По данным Польского экономического института, ведение собственного бизнеса в Польше является альтернативой традиционной оплачиваемой работе для многих украинцев. По состоянию на конец июня 2024 года количество украинцев, застрахованных в системе социального страхования, составляло около 771 тысячи человек, из которых около 739 тысяч работали как наемные работники или на основе договора поручения или агентского соглашения, согласно данным Управления социального страхования (ZUS).

Для сравнения, в июне 2023 года количество застрахованных украинцев составило около 748 тысяч, что отражает рост на 3% по сравнению с предыдущим годом.

В то же время в институте напоминают, что согласно отчету Государственной инспекции труда за 2023 год количество украинцев, работавших нелегально, возросло. Если в 2022 году этот показатель составлял 11%, то в 2023 году он увеличился до 16%.

"Это явление особенно интересно в контексте упрощенной процедуры трудоустройства граждан Украины, введенной в 2022 году, позволяющей легально трудоустраиваться на основании сообщения о поручении работы. Несмотря на это упрощение, количество нелегально трудоустроенных украинцев возросло", — говорится в сообщении института.

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