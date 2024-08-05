Россия не будет начинать новое скоординированное наступление вдоль линии фронта на востоке Украины этим летом. Об этом говорят как западные аналитики, так и власти в Киеве, пишет Newsweek.

"О повторении широкомасштабного наступления по всей линии фронта, как в феврале 2022 года, пока не может быть и речи", - заявил представитель ГУР Украины Андрей Юсов.

Когда Москва начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года, Кремль быстро расширил свою сферу действия с частей Донецкой и Луганской областей, которые находились под контролем сепаратистов, на северную и восточную части Украины. С 2014 года Москва также удерживает Крым.

Осенью 2022 года Украина в молниеносном контрнаступлении отбила территорию, в том числе на северо-востоке Харьковской области.

Однако Россия медленно, но неуклонно завоевывала территорию на востоке Украины, заявив права на город Авдеевка в феврале 2024 года и двигаясь на запад в последующие месяцы. Войска Москвы потихоньку подошли к стратегическому оборонительному городу Покровск, и Украина постоянно сообщает об ожесточенных столкновениях на этом участке линии фронта.

В воскресенье Минобороны России заявило, что его войска захватили Новоселовку Первую, поселок к западу от Авдеевки и к юго-востоку от Покровска.

В начале мая Россия начала наступление на Харьковскую область. Украина быстро заявила, что открытие нового фронта имеет целью вывести ее жизненно важные ресурсы подальше от горячих точек на востоке.

Однако в конце июля Институт изучения войны заявил, что российские войска "вряд ли проведут новую летнюю наступательную операцию из-за материальных и человеческих ограничений".

В конце месяца Москва продвигала "локализованные" усилия на западе Донецкой области Украины, но "вероятно, ей не хватает более широких оперативных возможностей для проведения отдельной восстановленной наступательной операции в Донецкой области или в других местах на фронте этим летом", отметили аналитики.

Эта оценка в целом правильная, соглашается Ник Рейнольдс, научный сотрудник в области сухопутных войн в лондонском аналитическом центре Royal United Services Institute (RUSI). Но ситуация "хрупкая для обеих сторон" и "очень непредсказуемая", сказал он.

Аналитики и официальные лица говорят, что Москва ведет войну на уничтожение, надеясь уничтожить бойцов и запасы техники Киева до того, как у Кремля закончатся собственные ресурсы.

В то время как западная разведка указывает на то, что Россия получала вооружение от таких союзников, как Иран, Китай и Северная Корея, Москва быстро перевела свою оборонную промышленность на военное положение и оперлась на огромные запасы законсервированной советской техники.

Достижения России были обусловлены большим количеством потерь среди ее личного состава, и в последние месяцы Украина часто сообщала, что более 1000 бойцов Москвы получают ранения или погибают ежедневно. По подсчетам Киева, Россия способна ежемесячно привлекать в свои войска около 30 000 новобранцев.

Украина получает значительную помощь от своих западных партнеров, в частности военную технику. Но, несмотря на публичные заявления об обязательствах перед Киевом со стороны НАТО, возникают острые вопросы относительно будущих поставок военной помощи, если Дональд Трамп одержит победу на выборах в США.

Однако президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье подтвердил, что истребители F-16 уже в Украине. Киев надеется использовать передовую авиацию, чтобы отразить усилия России и усилить противовоздушную оборону.

Рейнольдс предположил, что масштабное наступление со стороны России будет более вероятным в следующем году, хотя до этого времени Москва может попытаться провести дальнейшие менее масштабные операции. Наступательные толчки обычно происходят весной или летом, избегая сезона дождей, который наступает сразу после зимы или поздней осенью. Танки и бронемашины увязают в бездорожье.

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