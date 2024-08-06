В Украине пока не рассматривают возможность уменьшения призывного возраста для мобилизации ниже 25 лет. Эта тема не поднималась ни на уровне Верховной Рады, ни среди представителей Генерального штаба, главнокомандующего ВСУ, или Министерства обороны. Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа", член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский на брифинге во вторник, 6 августа.

По словам парламентария, оснований для уменьшения возраста призыва на военную службу нет. В то же время он отметил, что этот вопрос время от времени поднимают союзники Украины.

"Это вопрос, который периодически поднимают наши партнеры, которые оказывают помощь. Потому что они считают, что как раз возраст 18-25 лет является наиболее оптимальным и наиболее эффективным для того, чтобы граждане в силу своих физических и психологических качеств могли эффективно воевать. Но на уровне нашего государства, на уровне законодательной и исполнительной власти, президента никаких инициатив в этом плане нет", — заверил Вениславский.

Напомним, 5 августа комитет Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности поддержал законопроект 11379-д, который запрещает призыв граждан в возрасте от 18 до 25 лет. Речь идет о тех, кого признали непригодными в мирное время и ограниченно пригодными в военное.

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