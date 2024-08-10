В Индии совсем скоро закроется 46-ю сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, где в числе прочего пересмотрели список объектов, подлежащих охране на международном уровне.
Пещера Вьетреница - последний из внесенных в него пунктов и пятый памятник от Боснии и Герцеговины.
Расположенная в Динарском горном массиве, она описана на сайте ЮНЕСКО как "объект, в котором наблюдается удивительное биоразнообразие и эндемичность пещер; здесь обитает ряд видов позвоночных животных, находящихся под угрозой исчезновения, единственный в мире подземный трубчатый червь, а также множество видов растений, эндемичных для Балкан".
Еще одна новинка в списке ЮНЕСКО - ансамбль резиденции Шверин в Германии. Он пережил Вторую мировую войну без повреждений и был показан в фильме "Kingsman: Золотое кольцо".
Сердцем ансамбля является Шверинский замок, служивший резиденцией для многих герцогов и великих князей. Он построен в XIX веке по заказу великого герцога Мекленбург-Шверинского Фридриха Франца II,а сегодня в здании находятся региональный парламент и учебный центр для воспитателей детских садов.
Стоунхендж "в опасности"?
Пересмотр списке Всемирного наследия ЮНЕСКО - процедура, часто вызывающая острые дебаты. На прошлой неделе в комитете отклонили запрос о включении Стоунхенджа в перечень объектов, находящихся под угрозой исчезновения. На этом настаивали участники кампании и НПО, выступающие против строительства автодорожного туннеля рядом с древнейшим каменным памятником.
Правительство Великобритании хочет превратить шоссе A303, которое идет близ Стоунхеджа, в подземный тоннель. Попытки построить его предпринимались с 1980-х годов, но каждый раз отклонялась из-за "слишком высокой стоимости", сообщает Forbes.
Стоунхендж построен около 5000 лет назад в 130 км к юго-западу от современного Лондона. До недавнего времени ученые выясняли, откуда были взяты камни для сооружения и как древние строители доставляли их к конечному пункту назначения.