Близится к концу ежегодная сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, на которой обсуждаются новые памятники для включения в престижный перечень объектов, подлежащих охране.

В Индии совсем скоро закроется 46-ю сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, где в числе прочего пересмотрели список объектов, подлежащих охране на международном уровне.

Пещера Вьетреница - последний из внесенных в него пунктов и пятый памятник от Боснии и Герцеговины.



Entrance to the Vjetrenica cave in Bosnia-Herzogovina © Vjetrenica Public Company

Расположенная в Динарском горном массиве, она описана на сайте ЮНЕСКО как "объект, в котором наблюдается удивительное биоразнообразие и эндемичность пещер; здесь обитает ряд видов позвоночных животных, находящихся под угрозой исчезновения, единственный в мире подземный трубчатый червь, а также множество видов растений, эндемичных для Балкан".

Еще одна новинка в списке ЮНЕСКО - ансамбль резиденции Шверин в Германии. Он пережил Вторую мировую войну без повреждений и был показан в фильме "Kingsman: Золотое кольцо".

Дворец расположен на острове в Шверинском озере. Сад, расположенный на острове, называется Замковым . Landeshauptstadt Schwerin/Landeshauptstadt Schwerin

Сердцем ансамбля является Шверинский замок, служивший резиденцией для многих герцогов и великих князей. Он построен в XIX веке по заказу великого герцога Мекленбург-Шверинского Фридриха Франца II,а сегодня в здании находятся региональный парламент и учебный центр для воспитателей детских садов.

Стоунхендж "в опасности"?

Пересмотр списке Всемирного наследия ЮНЕСКО - процедура, часто вызывающая острые дебаты. На прошлой неделе в комитете отклонили запрос о включении Стоунхенджа в перечень объектов, находящихся под угрозой исчезновения. На этом настаивали участники кампании и НПО, выступающие против строительства автодорожного туннеля рядом с древнейшим каменным памятником.

Люди собираются у древнего каменного круга Стоунхендж, чтобы отпраздновать летнее солнцестояние, самый длинный день в году, Солсбери, Англия Kin Cheung/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Правительство Великобритании хочет превратить шоссе A303, которое идет близ Стоунхеджа, в подземный тоннель. Попытки построить его предпринимались с 1980-х годов, но каждый раз отклонялась из-за "слишком высокой стоимости", сообщает Forbes.

Джон Адамс, председатель Альянса за сохранение Стоунхенджа, заявил: "Это мрачный день для Стоунхенджа и пустая победа правительства Великобритании, поскольку решение не остановит нанесение вреда объекту всемирного наследия".

Стоунхендж построен около 5000 лет назад в 130 км к юго-западу от современного Лондона. До недавнего времени ученые выясняли, откуда были взяты камни для сооружения и как древние строители доставляли их к конечному пункту назначения.





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