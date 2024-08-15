Газета The Wall Street Journal публикует материал, в котором утверждается, что президент Украины Владимир Зеленский изначально одобрил план по подрыву "Северных потоков", но затем после просьбы ЦРУ попытался остановить диверсию, передает "Радио Свобода".

По версии WSJ, Зеленский приказал командующему ВСУ на тот момент Валерию Залужному остановить диверсию, но тот якобы проигнорировал приказ.

Уже после подрыва трубопроводов в сентябре 2022 года Залужный объяснил Зеленскому, что диверсионная группа после её отправки на задание осталась без связи и не могла быть отозвана. Генерал сравнил это с выпущенной торпедой, пишет газета со ссылкой на источники, которые либо участвовали в операции, либо имели о ней непосредственную информацию.

Все собеседники заявили, что трубопроводы были законной целью в оборонительной войне Украины против России.

В статье WSJ говорится, что идея операции по подрыву "Северных потоков" возникла во время вечеринки высокопоставленных украинских офицеров и бизнесменов в мае 2022 года. Стоимость операции составила 300 тысяч долларов.

По данным источников, подрыв "Северных потоков" финансировали украинские бизнесмены, все договоренности достигались в устной форме. Операцию курировал неназванный генерал, который напрямую подчинялся Залужному. Также к разработке плана привлекли офицеров спецназа, у которых был опыт в организации "рискованных тайных миссий", включая бывшего полковника Сил спецопераций Украины Романа Червинского, утверждается в статье.

"Я всегда смеюсь, когда читаю домыслы СМИ о какой-то масштабной операции с участием секретных служб, подводных лодок, беспилотников и спутников, — сказал изданию один из участвовавших в заговоре офицеров, — всё это родилось из ночи крепкого пьянства и железной решимости горстки людей, у которых хватило смелости рискнуть своими жизнями ради своей страны".

В непосредственном подрыве участвовала команда из шести человек — как военных, так и гражданских водолазов, пишет WSJ. Среди участников была женщина-водолаз, "чьё присутствие помогло создать иллюзию, будто это была группа друзей на прогулочном круизе", пишет газета.

В сентябре 2022 года группа арендовала прогулочную яхту "Андромеда" в порту Ростока в Германии. На месте диверсии водолазы работали парами и заложили на глубине взрывное устройство с веществом октоген и таймером. Немецкие следователи нашли на борту следы взрывчатки, отпечатки пальцев и образцы ДНК членов экипажа.

Немецкое расследование не установило прямой связи между президентом Украины и операцией. По данным источников, сейчас расследование в Германии сосредоточено на Залужном и его помощниках, но у следствия нет доказательств, которые можно было бы представить в суде.

Генерал Залужный, ныне посол Украины в Великобритании, заявил в текстовом сообщении, что он ничего не знает о какой-либо такой операции и что любые предположения об обратном являются "простой провокацией". Вооружённые силы Украины, добавил он, не были уполномочены проводить зарубежные миссии, и поэтому он не мог быть вовлечен.

Высокопоставленный сотрудник СБУ, отрицал, что его правительство имело какое-либо отношение к диверсии, и заявил, что Зеленский, в частности, "не одобрял осуществление каких-либо подобных действий на территории третьих стран и не отдавал соответствующих приказов".

Напомним, что в конце сентября 2022 года были повреждены три из четырёх ниток газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2". Магистраль не подлежит восстановлению. Расследования Швеции, Дании и Германии показали, что газопроводы были взорваны, но виновные ещё устанавливаются. Россия в расследовании не участвует. Москва возлагает ответственность за случившееся на США и их союзников. Те свою причастность отрицают.