Прокуратура Швеции прекратила следствие по делу о подрыве "Северного потока" в сентябре 2022 года из-за отсутствия юрисдикции шведского суда по делу.

Об этом сообщает пресс-служба Шведской прокуратуры, пишет "Экономическая правда".

Как отмечается, Швеция вела расследование саботажа на Северном потоке с 26 сентября 2022 года. Основной целью предварительного расследования было выяснить, были ли граждане Швеции причастны к этому преступлению и использовалась ли шведская территория для его совершения.

Сейчас предварительное расследование достигло такой стадии, что органы власти имеют полную картину происшествия и не обнаружено никаких признаков причастности Швеции или шведских граждан к нападению, которое произошло в международных водах.

Дальнейшее следствие было остановлено, ведь прокуратура считает, что Швеция не имеет юрисдикции над дальнейшим расследованием дела.

"Подытоживая, шведское предварительное следствие смогло отбросить и подтвердить обстоятельства, которые в совокупности приводят к выводу, что больше нет оснований для продолжения шведского предварительного следствия, поскольку можно предположить, что шведский суд не имеет юрисдикции", - говорится в сообщении шведской прокуратуры.

Расследование продолжается в Германии.

Напомним:

В сентябре 2023 года следователи надеялись завершить расследование Швеции по взрывам на "Северных потоках" до конца 2023 года.

Взрывы на трассах газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" произошли 26 сентября 2022 года в экономических зонах Швеции и Дании. Все причастные к расследованию страны считают, что взрывы были преднамеренными, и ведут расследование, чтобы установить ответственных.

В марте 2023 года президент Зеленский опроверг якобы причастность Украины к диверсии на Северных потоках. В начале июня он еще раз заявил, что Киев к этим взрывам непричастен.

Совет нацбезопасности США также не подтвердил "проукраинский след".

А в конце апреля вооруженные силы Дании заявили о наличии доказательств, что российское военное спецсудно находилось возле газопровода Северный поток за четыре дня до взрыва.