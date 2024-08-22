"Укрзализныця" назначает на постоянной основе курсирование поезда Интерсити+ №763/764 между Киевом и Одессой.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

"Мы подумали, взвесили все "за" и "против", оценили спрос и решили, что ничто (в том числе — наступление осени) не остановит поезд, время которого наступило!", — говорится в сообщении

Так что "Укрзализныця" назначает на постоянной основе курсирование поезда Интерсити+ №763/764 между Киевом и Одессой.

Расписание движения

Отмечается, что поезд №763/764 будет отправляться из Киева с 6 сентября по средам, пятницам и воскресеньям в 14.56 и прибывать в Одессу в 22.28.

В обратном направлении из Одессы поезд будет отправляться с 7 сентября по четвергам, субботам и понедельникам в 6:10 и прибывать в столицу в 13:49.

Билеты будут доступны в приложении "Укрзализныци", на сайте, в чат-боте и в кассах вокзалов.

"Укрзализныця" увеличила количество поездов из Киева в Одессу, чтобы удовлетворить растущий спрос пассажиров в летний период, добавив рейсы Интерсити+.

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