Правительство Южно-Африканской Республики блокировало поставки боеприпасов на территорию Польши. В Кейптауне боялись, что Варшава передаст их Украине. Как передает Фокус, об этом сообщает польское издание Rzeczpospolita.

Дело в том, что Польша сделала заказ на снаряды у немецкой оружейной компании Rheinmetall еще в 2022 году, спустя несколько месяцев после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Речь шла про около 50 тысяч боеприпасов.

Спустя 2 года ни одного снаряда польская армия так и не получила. Представители Министерства обороны страны в комментарии журналистам рассказали, что пришлось расторгнуть контракт еще в июле 2023 года и причиной стали проблемы с выполнением работ субподрядчиком.

Изготовлением боеприпасов для Польши должна была заниматься дочерняя компания немецкого концерна южноафриканская Rheinmetall Denel Munition. Именно это и есть "проблемный субподрядчик", о котором говорили в польском оборонном ведомстве и которому принадлежит 51% акций.

"Поставки боеприпасов в Польшу были заблокированы — более или менее напрямую — правительством ЮАР, опасающимся, что они могут пойти дальше, в Украину. В конце концов, ЮАР ближе к России, с которой она, помимо прочего, совместно входит в альянс БРИКС, чем к Украине. Поэтому заказ немецкой компании Rheinmetall можно в двух словах описать как, перефразируя классика, "у нас нет ваших боеприпасов, и что вы собираетесь со мной делать", — говорится в сообщении.

Сегодня Польша не производит собственные 155-мм боеприпасы, поэтому вынуждена их закупать, хоть и не всегда получается. Авторы материала пишут, что то, как с Варшавой обошлась немецкая компания, стало еще одним аргуменом по поводу, что нужно начать производить артиллерийские снаряды внутри страны и чем больше — тем лучше.

Если произойдет так, что Польша окажется в состоянии войны, то поставки из-за рубежа могут не состояться по логистическим или политическим причинам, а рисковать не хочется.

Напомним, 5 августа сообщалось, что Чехия сталкивается с неожиданными препятствиями при поставках снарядов Украине. С 2022 года цены на боеприпасы международном рынке выросли в четыре раза, отмечает издание NZZ. И шанс получает та сторона, которая первой заплатит аванс, чем активно пользуются россияне.