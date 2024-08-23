Продолжается мобилизация в Украине, и Кабинет министров Украины показал обновленный вид повесток.

Как передает УНИАН, об этом говорится в постановлении правительства от 16 августа №951 "О внесении изменений в Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период". В постановлении отмечается, в частности, что повестки, сформированные с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов (в том числе распечатанные), и повестки, оформленные на бланке, имеют одинаковую юридическую силу.

Проверка действия повесток, сформированных с помощью Единого госреестра, проводится путем считывания QR-кода с помощью технических средств, позволяющих воспроизвести сведения, указанные в повестке, в том числе средствами электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста, в частности с использованием мобильного приложения.

Указывается, что в повестке указывается, в частности наименование должности, собственное имя и фамилия, подпись должностного лица, выдавшего повестку, и дата ее подписания - для повесток, оформленных на бланке. Такие повестки скрепляются гербовой печатью.

А для повесток, сформированных с помощью Единого госреестра, - фамилия и имя руководителя районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки или его отдела, дата наложения квалифицированной электронной подписи.

Каждая повестка, сформированная с помощью Единого госреестра, содержит уникальный электронный идентификатор в виде QR-кода. Он содержит информацию, указанную в пункте 29 настоящего Порядка, а также регистрационный номер почтового отправления в случае отправки повестки средствами почтовой связи заказным почтовым отправлением.

Повестка, сформированная с помощью Единого госреестра, может быть распечатана. В таком случае ее бумажная форма должна содержать пригодный для считывания QR-код с соответствующей информацией.

Повестки, сформированные с помощью Реестра, могут: централизованно печататься и направляться военнообязанным и резервистам средствами почтовой связи заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении; печататься и вручаться военнообязанным и резервистам во время оповещения в распечатанном виде.

В случае отправки повестки, сформированной с помощью Реестра, средствами почтовой связи, на таком отправлении должны указываться штриховой кодовый идентификатор оператора почтовой связи, фамилия, имя и отчество, адрес гражданина, которому направляется повестка.

Как сообщалось ранее, 16 августа постоянный представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук отметил, что правительством были уточнены требования к повесткам, сформированных с помощью Единого госреестра призывников, военнообязанных и резервистов в части присвоения таким повесткам уникального электронного идентификатора в виде QR-кода, с помощью которого можно проверить всю информацию, указанную в повестке.

Также был определен механизм проверки действия повесток, сформированных с помощью Единого госреестра, в том числе с помощью электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста, в частности, с использованием его мобильного приложения.

Определен был статус повесток на бланке и повесток, сформированных с помощью Единого госреестра (в том числе в распечатанном виде) и их юридической силы.

Кроме того, были определены адреса отправки повестки резервисту или военнообязанному, который уточнил свои персональные данные после завершения 60 дней, отведенных законодательством на уточнение своих учетных данных. Уточнено содержание информации, содержащейся в описании вложения и направляется вместе с повесткой.