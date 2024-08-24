Ситуация со светом улучшилась и в украинской энергосистеме появился профицит мощности. Для решения данного вопроса будет восстановлен экспорт электроэнергии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".
По данным "Укрэнерго", во избежание аварий, энергосистема должна работать сбалансированно - количество производимой энергии в каждую минуту должно соответствовать количеству потребленного.
А это значит, что нужно решить проблему с профицитом. Для его преодоления может быть два способа:
- ограничение генерации украинских солнечных электростанций;
- возобновление экспорта электроэнергии в дневные часы.
В компании отметили, что, учитывая экономическую нецелесообразность ограничения работы СЭС, начиная с 25 августа Украина планирует возобновить экспорт электроэнергии в соседние страны.
В то же время, в компании подчеркнули, что экспорт будет происходить исключительно в период профицита - во время активной работы солнечных электростанций.
"В периоды максимального потребления, когда мощности в энергосистеме недостаточно, экспорт электроэнергии из Украины производиться не будет", - пояснили в "Укрэнерго".
Отключение света в Украине
Напомним, что весной этого года из-за постоянных ударов Российской Федерации по украинским энергообъектам Украине пришлось ввести графики отключения света.
В течение нескольких месяцев электричества ограничивали энергоэнергию по всей территории Украины. Стоит отметить, что летом из-за аномальной жары ситуация в сети ухудшилась, ведь значительно возросло потребление.
Однако в прошлом месяце ситуация несколько улучшилась и украинцы некоторое время провели без отключений света. Однако после продолжительного перерыва на этой неделе снова начали выключать электроэнергию. Причиной стал дефицит в энергосистеме из-за возврата жары.
Однако отключения были не продолжительными и применялись только в часы наибольшего потребления. В то же время, последние дни свет украинцам уже не выключали.
Следует заметить, что сегодня досрочно из планового ремонта вышел атомный блок, который в значительной степени способствовал улучшению ситуации в энергосистеме Украины.