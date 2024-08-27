Арест Павла Дурова во Франции может стать проблемой для России: его приложение Telegram является одним из основных каналов связи для войск на Украине

Telegram очень популярен среди русскоязычных и играет решающую роль в войне, начавшейся в феврале 2024 года, настолько, что, согласно анализу Института изучения войны, он является "основной альтернативой официальной связи для российских военнослужащих в Украине".

Это не просто источник новостей, но своего рода ключевой мессенджер, который используется для координации действий разного уровня Кристин Дюгуан-Клеман Школа бизнеса Сорбонны

Роль Telegram в войне

Как пояснила Euronews Кристин Дюгуан-Клеман, эксперт по этой теме из бизнес-школы Сорбонны в Париже, платформа играет очень важную роль в координации военных действий на разных уровнях, хранении видео и обмене большими файлами.

По данным Института изучения войны, платформа во многих случаях заменила медленные и неэффективные официальные каналы связи армии. Российские войска справляются с отсутствием адекватной связи, используя свои личные устройства для организации логистики на фронте и ведения боевых действий.

Центр военных исследований пишет, что Кремль пытался предотвратить этот дрейф, наказывая за использование частных каналов связи, но не предоставляя адекватной альтернативы.

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Помимо важности на поле боя, Telegram также используется для распространения официального российского нарратива о войне в Украине, причем многие каналы более или менее напрямую связаны с Кремлем или российским Министерством обороны.

"Мы заметили, что было создано несколько поддельных каналов, напрямую связанных с Кремлем", - говорит Кристин Дюгуан-Клеман.

Московское правительство, по мнению экспертов, придумало, как лучше использовать Telegram, после того как в 2018 году оно потерпело неудачу в попытке поставить платформу под свой полный контроль. В результате возникло своего рода "сотрудничество", которое позволило Павлу Дурову сохранить свой канал в видимой независимости от национальных властей, а Кремлю - направить его деятельность в свою пользу.

С одной стороны, объясняет Дюгуан-Клеман, принимались все более ограничительные законы.

"Владельцы каналов с числом подписчиков более 10 000 человек должны предоставлять информацию в Роскомнадзор, организацию, контролирующую все СМИ и социальные сети.

Тот же закон предписывает, что каждый канал, за которым следят более 500 тысяч пользователей, должен предоставлять всю информацию о своих пользователях по запросу Роскомнадзора или спецслужб. Так что здесь не контроль, а, скажем так, некое сотрудничество с каналом".

Дипломатический аспект

Теперь, когда генеральный директор Telegram находится в тюрьме в одной из европейских стран, российские вооруженные силы могут счесть этот мессерджер недостойным доверия, а в худшем случае даже полностью заблокировать его в стране, сообщает Институт изучения войны.

Хотя непосредственной связи между задержанием Дурова и функционированием платформы в краткосрочной перспективе не обнаружено, та же неопределенность в отношении судьбы сервиса может побудить его пользователей отказаться от него. По мнению исследовательского центра, это "вероятно, повлияло бы на работу на передовой".

Однако представляется маловероятным, что французские власти смогут получить доступ к военной информации, содержащейся в зашифрованных чатах Telegram.

"Они могли бы попытаться это сделать, но это было бы незаконно, поскольку на европейском уровне не существует правил чтения личных сообщений, - сказал Euronews Аксель Легай, профессор Лёвенской политехнической школы в Бельгии. - Секретные службы могут попробовать это сделать".

Безусловно, задержание Дурова уже стало дипломатическим делом. Российское посольство в Париже обвинило французов в отказе сотрудничать, а Кремль заявил, что ожидает официальных сообщений по обвинениям против Дурова, и опроверг предположения некоторых СМИ о встрече основателя Telegram с Владимиром Путиным в Азербайджане.

Президент Франции Эммануэль Макрон тем временем уверяет, что арест - это не политическое решение, а абсолютно независимая инициатива французской системы правосудия.