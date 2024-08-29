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27-08-2024, 14:00

Україна хоче отримати від G7 $50 млрд без умов і на будь-які цілі

Категорія: Новини / Економіка та фінанси

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Украина рассчитывает, что страны Большой семерки (G7) запустят механизм дополнительных кредитов для увеличения поступлений в бюджет Украины (ERA) уже к концу 2024 года. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль, передает LIGA.net.

"У нас есть наша политическая рамка. Это должно быть $50 млрд. Украина должна получить их не позднее конца этого года. Эти средства должны быть безусловными для Украины [т.е. не привязаны под какие-то реформы]. Они должны быть беспроцентными, не влиять на увеличение государственного долга. И эти средства мы сможем использовать на любые нужды", — сказал Шмыгаль.

По его словам, Украина планирует потратить эти деньги на компенсации пострадавшим от войны, но также – на финансирование дефицита бюджета, закупку оружия и тому подобное.

"Трудная задача. Страны G7 и Европейского Союза должны найти между собой консенсус, как предоставить эти деньги. Эти средства будут компенсироваться для наших партнеров доходами от замороженных российских активов, общая сумма которых $300 млрд. От $3 млрд до $4 млрд ежегодно партнеры будут получать, они будут идти на погашение этого гранта для Украины", – сказал Шмыгаль.

Он добавил, что Украина не ограничивается этими планами и рассчитывает на дальнейшую конфискацию всех замороженных российских активов.

Если конфискация состоится раньше, чем партнеры получат свои деньги обратно, остаток покроет Украина из конфискованной суммы.




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