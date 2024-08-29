После четырех суток, которые основатель Telegram Павел Дуров провел под арестом в Париже, суд выдвинул против него обвинение по шести пунктам, но отпустил под залог и запретил покидать территорию Франции.

Как может развиваться дело, какое наказание может грозить Дурову, придется ли ему переселиться во Францию и чем закончились другие резонансные дела против известных россиян, которым французские правоохранители предъявили обвинения — в материале Би-би-си.

В чем обвиняют Дурова?

Вечером среды Дуров был допрошен в суде Парижа. Он провел под арестом максимально возможный срок — 96 часов, после чего вопрос о продолжении дела и статусе Дурова должен был решить суд.

По итогам допроса, который длился примерно три часа, судья принял решение предъявить Дурову обвинение и продолжить расследование дела.

Как следует из сообщения прокуратуры, подписанного прокурором Лаурой Бекю, основателю Telegram были предъявлено обвинение по шести пунктам:

сговор с целью администрирования онлайн-платформы для обеспечения возможности проведения незаконных транзакций в составе организованной преступной группы;

отказ предоставить информацию по запросам уполномоченных органов;

соучастие в распространении хакерских программ, распространении изображений несовершеннолетних порнографического характера организованной группой, распространении наркотиков, а также соучастие в мошенничестве организованной преступной группой;

отмывание денег, полученных в результате действий организованной преступной группы;

предоставление криптографических услуг, направленных на обеспечение конфиденциальности, без обязательного декларирования;

незаконное предоставление и импорт средств криптографии.

Частично эти обвинения связаны с тем, что в мессенджере фактически отсутствует модерация, в том числе и потенциально криминального контента. Передача же правоохранителям персональных данных пользователей, таких как IP-адрес и номер телефона, согласно правилам конфиденциальности Telegram, возможна только в ответ на предъявление свидетельств о том, что пользователь имеет отношение к террористической деятельности.

По первому пункту максимальное наказание, уточнила прокуратура, составляет 10 лет лишения свободы и штраф в размере 500 000 евро. Как поясняет «Медуза» (в России признана «нежелательной организацией», в реестре «иноагентов»), согласно французскому уголовному кодексу, срок наказания в случае предъявления обвинения по нескольким сходным статьям не суммируется (как в российском праве). Назначается наказание по одной, самой строгой статье.

Дойдет ли дело до суда, неизвестно. Как пояснило агентство Reuters, решение суда Парижа означает только, что расследование будет продолжено, поскольку судья счел, что в деле достаточно для этого оснований.

Следствие может занять годы, прежде чем дело будет передано в суд или закрыто, пишет Reuters.

А что говорят Дуров и его защита?

Павел Дуров, выйдя из здания суда поздним вечером в среду, не стал разговаривать с журналистами. Telegram также не сделал никаких заявлений после предъявления обвинений.

Адвокат Дурова Давид-Оливье Камински после решения суда ограничился коротким комментарием, назвав «полным абсурдом» попытки возложить на Дурова персональную ответственность на какие-либо преступления, совершенные с помощью Telegram. Сама платформа при этом «исполняет все европейские законы в области цифровых технологий», цитирует Камински агентство AFP.

В адвокатской конторе Камински в Париже Русской службе Би-би-си заявили, что Камински больше не будет отвечать на вопросы или давать комментарии по делу Дурова. Неизвестно также, будет ли он и дальше представлять интересы Дурова в суде.

Камински — известный парижский адвокат, который, как указано на сайте его конторы, в разное время представлял интересы рэперов Lacrim, Koba la D и Kaaris; Энтони Ласаревича, выдававшего себя за экс-министра обороны Франции Жан-Ива Ле Дриана; «человека-паука» Вьерана Томича, укравшего из Музея современного искусства в XVI округе Парижа картины Пикассо и Матисса.

Запрет покидать Францию, необходимость отмечаться в полиции — это надолго?

Дуров был отпущен на свободу под так называемый «судебный надзор» под залог в 5 млн евро с обязательством два раза в неделю отмечаться в полицейском участке. Ему также запрещено покидать пределы Франции, гражданином которой он является с августа 2021года (гражданство, как выяснили журналисты, он получил по редко применяющейся схеме, за «вклад во влияние Франции»).

У Дурова также есть паспорта России, где он родился, небольшого островного государства на Карибах Сент-Китс и Невис, полученного за инвестиции, и Объединенных Арабских Эмиратов, которое он получил также в 2021 году.

Все имеющиеся паспорта на время судебного надзора у Дурова изъяты, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на его защитника.

Срок надзора и, соответственно, сроки пребывания во Франции (а последние несколько лет Дуров жил в ОАЭ) в официальном сообщении прокуратуры не были обозначены. Означает ли это, что Дуров будет вынужден надолго переехать во Францию?

Если судить по предыдущему опыту известных россиян, оказавшихся в схожей ситуации, то такие строгие ограничения могут быть сняты сравнительно быстро, да и строгими могут быть лишь на бумаге.

История российского миллиардера и сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова отчасти напоминает историю Дурова. В ноябре 2017 года Керимова арестовали в аэропорту Ниццы, срок ареста дважды продлевался, после чего ему предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, но отпустили под залог в 5 млн евро, обязательство не покидать департамент Приморские Альпы и отмечаться в полиции несколько раз в неделю. Как и у Дурова, у Керимова изъяли паспорт на время надзора. В его доме в Ницце прошел обыск.

Однако в июне 2018 года от знакомых миллиардера стало известно, что Франция больше не имеет претензий к Керимову и он может получить залог и паспорт обратно. При этом, как писала газета «Ведомости», Керимова, несмотря на судебный надзор и прочие обстоятельства освобождения под залог, в какой-то момент даже стали выпускать из Франции, он несколько раз побывал в России.