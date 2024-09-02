Хозяйственный суд Днепропетровской области взыскал с ООО "Днепровские энергетические услуги" Рината Ахметова 915 тыс грн. переплаты за энергетические услуги, которые оно получило от Добропольской городской военной администрации Покровского района Донецкой области.

Об этом свидетельствует постановление суда от 13 августа.

22 января 2021 года отдел образования Добропольского городского совета заключил два соглашения с ООО "Днепровские энергетические услуги" о поставках электрической энергии на общую сумму 4,5 млн грн. Согласно условиям договора, стоимость 1 кВт/ч составляла 3,29 грн.

Сразу стороны заключили два дополнительных соглашения, согласно которым объем электрической энергии был уменьшен, а стоимость за 1 кВт/ч увеличена: по одному соглашению - до 3,58 грн. за 1 кВт/ч (+8,7%), по второму - 3,62 грн. за 1 кВт/ч (+9,9%).

Как установил суд, необходимость увеличения цены за электрическую энергию заказчик обосновал увеличением цены товара пропорционально ее увеличению на рынке в случае колебания цены.

В то же время, документы, подтверждающие наличие таких оснований, в электронной системе публичных закупок "Prozorro" отсутствуют.

Согласно информации отдела образования, цена за единицу электрической энергии увеличена на основании писем ООО "Донецкие энергетические услуги" от 22 января 2021 года, к которым добавлена распечатка с сайта ГП "Оператор рынка".

В то же время, предприятие предоставило информацию о колебаниях цены на рынке "на сутки вперед" в период с 12.01.2021 по 15.01.2021 до заключения 22 января 2021 года двух договоров, что не свидетельствует об увеличении цены на рынке после заключения договоров.

Кроме этого, 29 января 2021 отдел образования и ООО "Донецкие энергетические услуги" заключили новые дополнительные соглашения, которые по содержанию дублируют предыдущие, одновременно увеличивают цену за 1 кВт/ч электрической энергии до 3,58 грн. и 3,62 грн. соответственно.

Суд установил, что кроме необоснованного увеличения цены за единицу электрической энергии, необоснованно установлен и срок действия соглашений на расчетный период.

В то же время, отдел образования ежемесячно оплачивал электроэнергию по ценам, превышающим указанные в договорах (кроме мая 2021 года). И по одному соглашению педагоги в октябре 2021 года уже платили за свет 5,02 грн. за 1 кВт/ч, а по другому в январе 2022 года - 5,9 грн. за 1 кВт/ч.

В результате суд признал недействительными все дополнительные соглашения и взыскал с ООО "Донецкие энергетические услуги" в пользу отдела образования Добропольского городского совета 915 тыс грн безосновательно полученных денежных средств.

Согласно "Прозорро", всего по двум соглашениям заказчик уплатил 3,01 млн грн.

ООО "Днепровские энергетические услуги" принадлежит Ринату Ахметову через фирму "D. Solutions B.V." (Нидерланды).

Дополнено:

В прес-служюе Yasno (ООО "Киевские/Днепровские/Донецкие энергетические услуги") отреагировали на публикацию. В Yasno сообщили, что подобные договоры содержат в себе информацию о возможности повышения цены на электроэнергию, если она будет расти на рынке. В частности компании руководствуются разъяснениями Министерства экономического развития и торговли от ноября 2020 года относительно увеличения цены товара во время колебания на рынке, но не более чем на 10% по каждой дополнительной сделке. Для одного же клиента количество дополнительных сделок, связанных с увеличением цены на электроэнергию, могло быть разным. Согласно сообщению пресс-службы Yasno, средневзвешенная цена на "рынке на сутки вперед" стремительно росла. Так, отношение цены декабря 2021 г. к цене января 2021 г. составило 2,16 (то есть цена выросла на 116%, или более чем вдвое). "В 2024 году Верховный суд сформировал правовое заключение по определению предельного повышения цены товара не более чем на 10% в целом, независимо от количества заключенных дополнительных соглашений. Это противоречит разъяснениям Минэкономразвития. Поэтому прокуратуры начали подавать иски на поставляющие компании, требуя признать недействительными дополнительные соглашения, касающиеся изменения цены на электроэнергию", - сообщили в Yasno. В Yasno также отметили, что в мае 2024 года ряд поставляющих компаний направил коллективное обращение в Кабинет министров с требованием повлиять на ситуацию.

Напомним:

Хозяйственный суд Днепропетровской области назначил взыскать с ООО "Днепровские энергетические услуги" 678 тыс грн. переплаты за энергетические услуги, которые оно получило от криворожского отдела образования.





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