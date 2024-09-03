Это первая паралимпийская медаль 34-летнего одессита в карьере.

Об этом сообщает корреспондент Украинской службы информации.

Соревнования проходят в Париже. Александр Литвиненко из Одессы в первой же стробе прыгнул 5,76 метра, повторив паралимпийский рекорд. После украинца аналогичную длину смогли покорить еще двое парапрыгунов. "Золото" выиграл Евгений Торсунов с прыжком на новый лучший результат Паралимпиады - 5.83 метра.

Александр Литвиненко не сумел превзойти свой первый прыжок, но даже этого результата оказалось достаточно для медали.

Всего в прыжках в длину класса T36 соревновались девять участников, в том числе и другой украинец Роман Павлик. Он занял седьмое место – прыгнув на 5.56 метра.