Основатель Telegram Павел Дуров, которому суд во Франции в августе предъявил обвинения и отпустил под залог, впервые сделал заявление. Он считает, что если страна недовольна интернет-сервисом, то она должна подавать в суд на компанию, а не преследовать ее руководителя. В то же время Дуров пообещал бороться со злоупотреблениями — хотя, по его словам, Telegram делал это и раньше.

Дуров опубликовал заявление в своем телеграм-канале поздно вечером в четверг. К утру пост набрал более 3 млн просмотров, передает Би-Би-Си.

«В прошлом месяце после приезда во Францию меня допрашивали в полиции четыре дня. Мне сказали, что я могу нести личную ответственность за использование Telegram другими людьми в нелегальных целях, потому что французские власти не получали от Telegram ответов на свои запросы», — пишет Дуров.

По словам Дурова, обвинения удивили его «по нескольким причинам».

Во-первых, у Telegram есть официальный представитель в Евросоюзе, который «принимает и отвечает запросы от ЕС». Во-вторых, власти Франции могли связаться с ним «разными способами», потому что он часто посещал французское консульство в Дубае, имея паспорт гражданина Франции.

Более того, как утверждает Дуров, к нему поступала некая просьба от французских властей, отвечая на которую он помог организовать канал связи с мессенджером «для взаимодействия в борьбе с террористической угрозой». Он не уточнил, когда это произошло.

«Применение законов эры до появления смартфонов для обвинения CEO компании в преступлениях, совершенных третьими лицами, — неправильный подход. Ни один инноватор не будет создавать новые инструменты, если будет знать, что он будет нести личную ответственность за возможное злоупотребление этими инструментами», — заявил Дуров.

«Если страна недовольна интернет-сервисом, то общепринятой практикой является подача судебного иска против самого сервиса», — считает основатель Telegram.

По его утверждению, команда Telegram взаимодействует с регуляторами, чтобы найти «правильный баланс» между приватностью и безопасностью.

«Иногда мы не можем согласиться с регулятором страны о правильном балансе между приватностью и безопасностью. В этих случаях мы готовы уйти из такой страны», — продолжил Дуров.

По его словам, когда Россия потребовала от Telegram «ключи шифрования», чтобы следить за пользователями, «мы отказались — и Telegram стали блокировать в России».

Дуров не упомянул при этом, что позже Роскомнадзор разблокировал мессенджер, а сейчас Telegram активно используется как властями, так и сторонниками войны против Украины.

«Когда Иран потребовал блокировки каналов мирных протестующих, мы отказались — и Telegram заблокировали в Иране, — продолжил Дуров. — Мы готовы уходить с рынков, несовместимых с нашими принципами, потому что мы занимаемся этим не ради денег».

Он не согласен с представлением о Telegram как об «анархическом рае». По его утверждению, его команда удаляет «миллионы вредоносных постов и каналов каждый день».

В то же время Дуров пообещал усилить борьбу со злоупотреблениями, ведь быстрый рост аудитории Telegram привел к тому, что «злоупотребление платформой стало проще для злоумышленников». В конце своего заявления Дуров поблагодарил пользователей за «любовь и мемы». Напомним, что основателя и гендиректора Telegram задержали вечером 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже.

28 августа французский судья начал официальное расследование в отношении Дурова, согласившись отпустить его под залог в размере 5 млн евро. Ему запрещено покидать Францию.

Дурову предъявлены обвинения по шести пунктам, в том числе в соучастии в деятельности организованной группы, управлении онлайн-платформой для осуществления незаконных транзакций, отказе в предоставлении по запросу уполномоченных органов информации, а также в отмывании денег.

Как сообщали СМИ, всего в деле 12 эпизодов, в том числе отказ в предоставлении информации властям, соучастие в мошенничестве и сбыте наркотиков, соучастие в хранении детской порнографии, отмывание денег.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что задержание Дурова связано с продолжающимся расследованием и «не было политическим решением».

«Франция как никогда привержена свободе выражения мнений и коммуникации, инновациям и предпринимательству», — писал Макрон в соцсети X.

Накануне, 5 сентября, задержание Дурова впервые прокомментировал российский президент Владимир Путин. Несмотря на то, что Telegram ранее блокировали в России, а Дуров покинул страну и уехал в Дубай, Путин утверждает, что у российских властей «каких-то претензий не было никаких».

По словам Путина, претензии к мессенджеру были у других стран, поскольку Telegram используется «какими-то людьми, структурами, которые могут наносить ущерб свой деятельностью».