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Сьогодні, 16:00

"Енергоатом" знайшов зауваження у роботі атомного блоку ПАЕС, але відкидає заяви про аварію

Категорія: Новини / Події

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На Южноукраинской АЭС не произошло никаких аварий, но специалисты разгрузили один энергоблок из-за обнаружения "замечания" в его работе. 

Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

"На Южноукраинской АЭС не произошло никаких аварий. В работе одного из энергоблоков станции обнаружено замечание, после чего он был разгружен", - говорится в сообщении.

"Замечание" будет устранено после того, как специалисты "Укрэнерго" восстановят поврежденные линии и обеспечат возможность выдачи электроэнергии, пишет пресс-служба.

Указанная ситуация, говорят в энергокомпании, возникла в результате сложных переходных режимов, произошедших из-за вражеских обстрелов инфраструктуры "Укрэнерго" и сопровождались значительными колебаниями параметров сети с отключением энергоблоков от сети.

Напомним:

На украинских АЭС не работают на полную мощность два атомных блока: дефицит генерации увеличился на 625 МВт.

Экономическая правда.




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