По оптимистическому сценарию света зимой может не быть до 12 часов в сутки, по-пессимистическому - до 20 часов.

Об этом говорится в аналитике от Центра противодействия дезинформации.

Так, эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в зависимости от развития событий прогнозирует несколько сценариев ситуации в энергетике в осенне-зимний период.

Центр пишет, что если на стабильной основе будут работать 8-9 энергоблоков АЭС, а зима будет умеренной, планируется восстановление около 3 ГВт поврежденной мощности.

"При таком развитии событий возможны отключения электроэнергии продолжительностью до 12 часов в сутки", - говорится в сообщении.

Более пессимистический сценарий предполагает, что удастся восстановить лишь около 2000 мегаватт мощности, а количество рабочих блоков АЭС будет 6-7 и при этом зима будет холодной.

"Тогда система окажется в кризисной ситуации. По худшему сценарию, если Россия продолжит атаковать украинскую энергетику, то этой зимой украинцы могут проводить до 20 часов в сутки без света и отопления", - спрогнозировали в ЦПИ.

В то же время член энергетического комитета Верховной Рады Сергей Нагорняк имеет другой прогноз. Если температура зимой опустится до -10°C, украинцы с большой вероятностью будут иметь электроэнергию только в течение 12-14 часов в сутки, а остальное время будут находиться без света.

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Экономическая правда.