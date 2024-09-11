Национальный банк Украины с 10 сентября 2024 года вносит изменения в действующие валютные ограничения. С одной стороны, НБУ смягчает ряд ограничений, а с другой - принимает меры для противодействия непродуктивному оттоку капитала из Украины.

НБУ ограничил использование карт украинских банков за рубежом. Лимиты касаются покупки драгоценностей и аренды жилья. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Усиление ограничений будет касаться, например, покупки часов, ювелирных изделий, изделий из серебра, драгоценных камней, монет за рубежом.

Наубанк устанавливает ежемесячный лимит в размере 100 тыс. гривен в эквиваленте на расчеты за рубежом с использованием платежных карт, открытых украинскими банками к счетам в иностранной валюте, на операции с кодами торговца 5094 (драгоценные камни, металлы и ювелирные изделия), 5944 (часы, ювелирные изделия и изделия из серебра) и 5972 (магазины монет и марок).

Также вводятся ограничения операций с агентами и менеджерами по недвижимости за рубежом.

Устанавливается ежемесячный лимит в размере 500 тыс. гривен в эквиваленте на операции с кодом торговца 6513 (агенты и менеджеры по недвижимости). Операции с таким кодом используются для уплаты комиссии за управление, оплату за проживание и связанных с этим комиссий, в сообщении говориться:

Лимит в 500 тыс. грн учитывает потребности украинцев, находящихся за пределами Украины или путешествующих за рубежом, и удовлетворяет потребности 98% клиентов банков, осуществляющих указанные операции. Он позволит предотвратить попытки обходить установленные НБУ ограничения на соответствующие операции и избежать оттока капитала из Украины в значительных объемах.

Как пишет «РБК Украина», по оценке ООН, по состоянию на 19 августа 2024 года количество мигрантов из Украины в мире достигло 6,739 млн человек. Из них 6,168 млн беженцев зафиксировано в Европе и 0,571 млн беженцев за ее пределами.

Уровень ежемесячных расходов украинцев за рубежом стабильно держится на уровне чуть выше 1,3 млрд долларов. В частности, ежемесячные расходы украинцев на личные цели превышают 1 млрд долларов.

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